На президентський університет Зеленського виділили перші 70 мільйонів гривень: на що вони підуть

Президентський університет планують створити за понад 7 мільярдів гривень Наразі бюджетний комітет Верховної Ради виділив перші 70 мільйонів гривень на будівництво. Виш планують звести за три роки на ВДНГ у Києві.

Перший навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року. Проте повністю завершити будівництво об'єктів президентського університету планується у 2025 році.

До теми Президентський університет не буде повністю підпорядковуватися МОН, – Зеленський

Член Комітет Верховної Ради з питань бюджету та народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що це перше фінансування президентського університету. "Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 000 гривень на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету", – написав він.

Судячи з оприлюднених фото, кошти підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг з виготовлення документів тощо.



Виділення коштів на будівництво президентського університету / Фото Гончаренка

Зазначимо, що будівництво президентського університету передбачено на території ВДНГ у Києві. На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких:

п'ять профільних наукових кампусів,

адміністративний корпус,

апарт-готель для студентів,

апарт-готель для педагогів,

лікарня,

дипломатична служба,

корпус з офісами іноземних компаній.

Що відомо про Президентський університет