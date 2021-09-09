Перший навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року. Проте повністю завершити будівництво об'єктів президентського університету планується у 2025 році.
До теми Президентський університет не буде повністю підпорядковуватися МОН, – Зеленський
Член Комітет Верховної Ради з питань бюджету та народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що це перше фінансування президентського університету. "Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 000 гривень на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету", – написав він.
Судячи з оприлюднених фото, кошти підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг з виготовлення документів тощо.
Виділення коштів на будівництво президентського університету / Фото Гончаренка
Зазначимо, що будівництво президентського університету передбачено на території ВДНГ у Києві. На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких:
- п'ять профільних наукових кампусів,
- адміністративний корпус,
- апарт-готель для студентів,
- апарт-готель для педагогів,
- лікарня,
- дипломатична служба,
- корпус з офісами іноземних компаній.
Що відомо про Президентський університет
- Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття Президентського університету. Новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від вже наявних.
- Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях. Навчання буде здійснюватися за шістьма напрямками.
- Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.
- Для вступу у Президентський університет ЗНО буде враховуватися, але зі вступниками також проводитимуться співбесіди. За словами міністра освіти, відбір проходитиме в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, далі обиратимуть найталановитіших.
- Навчання для студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії.