Зеленський хоче 4 тисячі доларів, – Шкарлет про зарплати педагогів Президентського університету

Володимир Зеленський хоче, щоб для викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч доларів або євро. Такі суми отримуватимуть найкращі педагоги серед найпрофесійніших.
Про зарплату для викладачів президентського університету розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, що таку суму хочуть передбачити хоча б для найкращих педагогів.
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Зарплата для викладачів президентського вишу
Сергій Шкарлет зауважив: перш ніж говорити про суми зарплат, варто написати концепцію. Втім, обмовився: у президента хочуть, щоб зарплати сягала 4 тисяч доларів або євро.
Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього,
– наголосив Шкарлет.
Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що на створення президентського вишу необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.
Президентський університет в Україні: коротко
- Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. За словами глави держави, виш значно відрізнятися від українських університетів, які подекуди є застарілими.
- Зеленський вже підписав відповідний указ про створення вишу.
- У програму президентського університету заклали такі напрямки: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, аерокосмічні технології і міжнародні комунікації.
- Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але за особливої умови – працювати після його закінчення треба в Україні.
- Зеленський заявляв, що в новому університеті будуть сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри.
- Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року.