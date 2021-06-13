Про зарплату для викладачів президентського університету розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, що таку суму хочуть передбачити хоча б для найкращих педагогів.

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Зарплата для викладачів президентського вишу

Сергій Шкарлет зауважив: перш ніж говорити про суми зарплат, варто написати концепцію. Втім, обмовився: у президента хочуть, щоб зарплати сягала 4 тисяч доларів або євро.

Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього,

– наголосив Шкарлет.

Зауважимо. Під поняттям "одне речення" Сергій Шкарлет вочевидь має передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського. Він зазначав, що "4 тисячі доларів у місяць зарплата учителю – це абсолютно не є фантастика".

Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що на створення президентського вишу необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

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