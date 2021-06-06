Реформа чи політичний піар Зеленського: для чого створять президентський унівеситет

Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Створять його на столичному ВДНГ, а на будівництво витратять щонайменше 7,2 мільярда гривень.
Ще кілька мільярдів піде на організацію навчального процесу та його щорічне утримання. Закінчити проєкт планують перед початком президентських виборів – за 2 – 3 роки.
До теми Президентський університет формуватиме навички майбутнього, – Шкарлет про новий виш в Україні
Зважаючи на назву проєкту, він буде PR-складовою. Ним користуватиметься на виборах президент. Звісно, це буде як піар конкретного політика – в цьому випадку Володимира Зеленського,
– заявив політолог Ігор Чаленко.
І хоч створення новітнього університету в Україні є дійсно цікавим, але освітяни з сумнівом ставляться до його впровадження.
Річ у тім, що надто схожою є ідея Володимира Зеленського з російським науковим комплексом "Сколково", який став фактично чорною дірою для витрачання бюджетних коштів. Також порівнюють з Технологічним університетом в Батумі, який так і не запрацював.
Відкрити президентський університет планують вже в жовтні 2023 року.Однак чи піде це на користь тим самим амбітним студентам, для яких це і створюється, невідомо. Водночас новітнім університетом точно скористаються задля власного піару політики.
Президентський університет в Україні: коротко
- Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від існуючих і вже застарілих.
- Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні.
- Є такі освітні напрями, вкладені в програму президентського університету: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, аерокосмічні технології і міжнародні комунікації.