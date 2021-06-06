Ще кілька мільярдів піде на організацію навчального процесу та його щорічне утримання. Закінчити проєкт планують перед початком президентських виборів – за 2 – 3 роки.

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Зважаючи на назву проєкту, він буде PR-складовою. Ним користуватиметься на виборах президент. Звісно, це буде як піар конкретного політика – в цьому випадку Володимира Зеленського,

– заявив політолог Ігор Чаленко.

І хоч створення новітнього університету в Україні є дійсно цікавим, але освітяни з сумнівом ставляться до його впровадження.

Річ у тім, що надто схожою є ідея Володимира Зеленського з російським науковим комплексом "Сколково", який став фактично чорною дірою для витрачання бюджетних коштів. Також порівнюють з Технологічним університетом в Батумі, який так і не запрацював.

Відкрити президентський університет планують вже в жовтні 2023 року.Однак чи піде це на користь тим самим амбітним студентам, для яких це і створюється, невідомо. Водночас новітнім університетом точно скористаються задля власного піару політики.

Президентський університет в Україні: коротко