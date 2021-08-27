Проте, за його словами, Президентський університет не буде повністю підпорядковуватися Міністерству освіти і науки.

До теми Через плагіат українців можуть позбавляти ступеня бакалавра та магістра

Глава держави наголосив, що неможливо одразу побудувати чи модернізувати велику кількість навчальних закладів.

Так, якби закрили частини вишів задля підвищення якості освіти в решті університетів, то залишилася б без роботи велика кількість освітян. Тому, на думку президента, зміни варто впроваджувати поступово.

Було ініційовано створення Президентського університету, де готуватимуть високопрофесійних фахівців. Цей заклад освіти продемонструє, яким має бути якісний виш – з високими зарплатами викладачів, хорошим матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням студентів,

– заявив Зеленський.

Президент каже, що цей виш буде прикладом. "І якщо він запрацює, а я хочу в це вірити, то ми покажемо, що таке можливо робити з українськими вишами", – додав глава держави.

Що відомо про Президентський університет

Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття Президентського університету. Новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від вже наявних. Зеленський вже підписав відповідний указ про створення ВНЗ.

Зазначимо, що навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять . А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях. Навчання буде здійснюватися за шістьма основними напрямками: інформаційні технології; кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; новітні енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; міжнародні відносини й безпека.

інформаційні технології; кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; новітні енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; міжнародні відносини й безпека. Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.

Для вступу у Президентський університет ЗНО буде враховуватися, але зі вступниками також проводитимуться співбесіди. За словами міністра освіти, відбір проходитиме в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, після цього – детальні співбесіди.

Навчання для студентів буде безкоштовним , але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії.

, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії. Перший навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року. Проте повністю завершити будівництво об'єктів президентського університету планується у 2025 році.

До слова, уряд затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво ВНЗ обійдеться у 70 мільйонів гривень.