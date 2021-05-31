Президентський університет формуватиме навички майбутнього, – Шкарлет про новий виш в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував створення президентського університету безпеки держави у Києві. Він вже підписав відповідний указ. Яким буде виш та кого там будуть навчати – читайте нижче.

Зеленський під час форуму "Україна 30" розповів, що в університеті будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

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"В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", – заявив він.

Хто буде навчатися у президентському університеті

Так, у президентському університеті безпеки будуть навчати спеціалістів:

інформаційної та кібербезпеки,

штучного інтелекту,

нанотехнологій,

аерокосмічних та біотехнологій.

Відомо, що в університеті навчання буде безкоштовним, а згодом студенти будуть займати державні посади.

Навички майбутнього

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що прийняло рішення з нуля стартувати з цим університетом.

За його словами, випускники цього вишу будуть володіти якісними знаннями, лідерськими якостями та повертати набуті знання в суспільство і створювати нові стартапи.

Ми формуємо навички майбутнього, і саме їх формуватимуть у президентському університеті. Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року,

– сказав міністр освіти.

Шкарлет також наголосив, що реалізація освітнього процесу передбачається за всіма ступенями:

бакалавр,

магістр,

MBA (кваліфікаційний ступінь у менеджменті),

MBI (магістерська або MBA-програма зі спеціалізацією інформаційного менеджменту),

PHD (доктор філософії).

Сергій Шкарлет переконаний, що президентський університет має відповідати всім трендам, які зараз є в освіті.

Медична сфера для студентів

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вони запускають і етап підготовки медиків в університетах. Зокрема будуть навчати:

біотехнологіям,

біоінженерії,

біоетики,

медицині,

епідеміології,

мікробіології.

Він сказав, що студенти здобудуть знання і будуть впроваджувати свою ідею в практику.

Університет президента дає надію запустити новий початок національної безпеки України. В університеті буде все найкраще, що є в світі. Медицина майбутнього буде реалізована тут. Україна буде новим лідером біотехнологій,

– заявив Ляшко.

Деталі про новий президентський виш

До слова, раніше Зеленський наголошував, що навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

Президент також повідомив, що у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів, а в наступні роки будуть збільшувати їхню кількість.

Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.