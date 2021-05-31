Зеленський під час форуму "Україна 30" розповів, що в університеті будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.
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"В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", – заявив він.
Хто буде навчатися у президентському університеті
Так, у президентському університеті безпеки будуть навчати спеціалістів:
- інформаційної та кібербезпеки,
- штучного інтелекту,
- нанотехнологій,
- аерокосмічних та біотехнологій.
Відомо, що в університеті навчання буде безкоштовним, а згодом студенти будуть займати державні посади.
Навички майбутнього
Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що прийняло рішення з нуля стартувати з цим університетом.
За його словами, випускники цього вишу будуть володіти якісними знаннями, лідерськими якостями та повертати набуті знання в суспільство і створювати нові стартапи.
Ми формуємо навички майбутнього, і саме їх формуватимуть у президентському університеті. Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року,
– сказав міністр освіти.
Шкарлет також наголосив, що реалізація освітнього процесу передбачається за всіма ступенями:
- бакалавр,
- магістр,
- MBA (кваліфікаційний ступінь у менеджменті),
- MBI (магістерська або MBA-програма зі спеціалізацією інформаційного менеджменту),
- PHD (доктор філософії).
Сергій Шкарлет переконаний, що президентський університет має відповідати всім трендам, які зараз є в освіті.
Медична сфера для студентів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вони запускають і етап підготовки медиків в університетах. Зокрема будуть навчати:
- біотехнологіям,
- біоінженерії,
- біоетики,
- медицині,
- епідеміології,
- мікробіології.
Він сказав, що студенти здобудуть знання і будуть впроваджувати свою ідею в практику.
Університет президента дає надію запустити новий початок національної безпеки України. В університеті буде все найкраще, що є в світі. Медицина майбутнього буде реалізована тут. Україна буде новим лідером біотехнологій,
– заявив Ляшко.
Деталі про новий президентський виш
До слова, раніше Зеленський наголошував, що навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.
Президент також повідомив, що у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів, а в наступні роки будуть збільшувати їхню кількість.
Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.