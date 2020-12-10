Правоохоронці повідомили підозру президенту Національної академії аграрних наук України Ярослава Гедзало через елітний позашляховик, який він отримав в якості подяки за включення людини до списку претендентів на заміну вакансій академіків.

"Чиновник отримав у винагороду елітний позашляховик за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН", – повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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Слідчі вже повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення за статтею 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Вручення підозри президенту НААН / Фото Найполіції

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетних до правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати керівні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.