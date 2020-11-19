В Україні надрукували посібник з історії Криму та кримськотатарського народу
У Києві презентували посібник "Історія Криму і кримськотатарського народу". Цікаво, що його надруковано двома мовами – українською та кримськотатарською.
Також створили онлайн-платформу з курсом лекцій та відеоуроків з історії, культури та мистецтва кримських татар, повідомляє видання "Радіо Свобода".
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"За тиждень ми передали посібники у різні регіони України і за кордон. За підтримки Українського культурного фонду вийшло 1000 примірників – 500 українською та 500 кримськотатарською мовою", – розповіла глава громадського об’єднання "Кримська сім’я" Аніфе Куртсеїтова.
Авторами посібника виступають історики: Гульнара Бекірова, Сергій Громенко, Андрій Іванець, Юлія Тищенко, Бекір Аблаєв.
Водночас глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що цей підручник написали для дітей, але рамки читачів його набагато ширше.
Я не втомлюся повторювати, що для тих народів, які століттями перебували в умовах російської, а потім радянської імперії, дуже важливо дізнаватися свою історію і бачити її очима власних істориків,
– додав він.
Представник президента України в анексованому Криму Антон Кориневич вважає, після публікації цієї книжки потрібно запровадити її вивчення у освітніх закладах.
До слова, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що наразі в окупованому Криму перебуває приблизно 100 українців, яких незаконно утримують на політичних підставах.
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