Мінцифри презентувало освітній серіал про медіаграмотність: чим він корисний

Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Міністерство цифрової трансформації разом з ЮНІСЕФ та USAID презентували освітній серіал "Медіаграмотність у часи пандемії". Його пропонують підліткам та молоді, які багато часу проводять в інтернеті.
Саме в інтернеті молодь щодня може стикатися із дезінформацією. При цьому, за даними U-Report, лише близько 13% підлітків і молоді завжди перевіряють інформацію.
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Зокрема, пандемія демонструє, якою небезпечною для життя може бути дезінформація і як швидко вона поширюється. Натомість уміння аналізувати інформацію у сучасному світі є життєво необхідною навичкою.
Спалення вишок 5G, щоб подолати коронавірус, теорії змови про чіпи Білла Гейтса та інші нісенітниці, у які вірять люди – все це про відсутність медіаграмотності. Тому освітній серіал сміливо рекомендуйте його друзям і рідним,
– наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.
Натомість голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер вважає, що одночасно з COVID-19 світ вразив ще один небезпечний вірус – дезінформація.
"На жаль, від дезінформації немає "лікування". Єдине, що може допомогти – це вміння перевіряти інформацію. Ми віримо, що саме молодь може стати амбасадорами правди у переповненому інформацією світі", – підкреслила вона.
Він пояснює, як і чому з’являються фейки, а також дає основні інструменти та методи аналізу новин і фактів.
Курс складається з 6 мінісерій, в яких глядачам розкажуть:
Освітній серіал можна безкоштовно подивитися на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Згодом він стане доступним і на медіаресурсах ЮНІСЕФ.
Додамо, що перша серія вже доступна для охочих.
Дивіться відео: 1 серія курсу про "Медіаграмотність в часи пандемії"