Міністерство цифрової трансформації разом з ЮНІСЕФ та USAID презентували освітній серіал "Медіаграмотність у часи пандемії". Його пропонують підліткам та молоді, які багато часу проводять в інтернеті.

Саме в інтернеті молодь щодня може стикатися із дезінформацією. При цьому, за даними U-Report, лише близько 13% підлітків і молоді завжди перевіряють інформацію.

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Зокрема, пандемія демонструє, якою небезпечною для життя може бути дезінформація і як швидко вона поширюється. Натомість уміння аналізувати інформацію у сучасному світі є життєво необхідною навичкою.

Спалення вишок 5G, щоб подолати коронавірус, теорії змови про чіпи Білла Гейтса та інші нісенітниці, у які вірять люди – все це про відсутність медіаграмотності. Тому освітній серіал сміливо рекомендуйте його друзям і рідним,

– наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Натомість голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер вважає, що одночасно з COVID-19 світ вразив ще один небезпечний вірус – дезінформація.

"На жаль, від дезінформації немає "лікування". Єдине, що може допомогти – це вміння перевіряти інформацію. Ми віримо, що саме молодь може стати амбасадорами правди у переповненому інформацією світі", – підкреслила вона.

Чим корисний освітній серіал

Він пояснює, як і чому з’являються фейки, а також дає основні інструменти та методи аналізу новин і фактів.

Курс складається з 6 мінісерій, в яких глядачам розкажуть:

Чому ми потрапляємо в пастку медіабрехні;

Про вплив візуального контенту;

Чи варто довіряти блогерам;

Хто такі псевдоексперти;

Конспірологічні теорії;

Емоційний вплив фейків.

Освітній серіал можна безкоштовно подивитися на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Згодом він стане доступним і на медіаресурсах ЮНІСЕФ.

Додамо, що перша серія вже доступна для охочих.

Дивіться відео: 1 серія курсу про "Медіаграмотність в часи пандемії"

Участь в освітньому серіалі взяли: Джеррі Хейл, Алла Костромічова, Анна Трінчер, Аліна Паш, Костя Клепка, Даша Квіткова, а ведучим серіалу став Нікіта Добринін.