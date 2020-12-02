Міністерство освіти і науки України 1 грудня підписало меморандуми з двома компаніями у сфері краси "Партнер Плюс" та S&A Group. А все для того, аби популяризувати заклади профосвіти та розвинути дуальну освіту в Україні.

Заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук запевнив, що стратегічним завдання МОН є популяризація профосвіти та робітничих професій, повідомляє пресслужба МОН.

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Тому вони підписали два меморандуми з компаніями, які спеціалізуються у сфері послуг та розуміються на потребах сучасних салонів краси.

Також з допомогою цих компаній створять навчальні програми для студентів таких профільних професій:

перукарі;

косметологи;

візажисти;

гримери;

майстри педикюру та манікюру.

МОН прагне, щоб викладачі спеціальних дисциплін, майстри навчання та учні могли проходити стажування в студіях краси через компанії-партнерів.

До чого тут дуальна освіта? При запровадженні дуальної освіти у профтехах буде співвідноситися навчальний час: на теоретичне навчання відволять 30%, а на виробниче навчання та виробничу практику – 70% навчальних годин. Тобто студенти більшість часу отримувтимуть практику в компаніях.

Генеральний директор S&A Group Олексій Антонюк наголосив, що має досвід у створенні навчальних програм для фахівців сфери краси. Він працює над розробленням онлайн-курсів за новою унікальною методикою. Він хоче поділитися досвідом та напрацювати дієві інструменти, за допомогою яких учні-початківці навчатимуться та опановуватимуть нову професію.