Департамент освіти Івано-Франківської ОДА повідомив, що загалом в регіоні вакцинували від коронавірусу лише 10 332 (28%) працівники сфери освіти.

Важливо В яких містах України школи можуть перейти на дистанційне навчання: перелік

Ще планують провакцинувати майже 15 тисяч освітян (40%).

Скільки вчителів та вихователів вакциновано проти COVID-19:

У садочках: 80% вакцинованих працівників – у 19 закладах, 79 – 60% – у 40 закладах, 59 – 30% – у 84 закладах, 29% – у 241 закладі.

У школах: 80% вакцинованих – у 23 закладах, 79 – 60% – у 31 закладі, 59 – 30% – у 182 закладах, 29% – у 316 закладах.

Раніше мер Івано-Франківська анонсував, що в місті будуть видавати премії вчителям, які виявили бажання вакцинуватися. Сума премії – 1000 гривень. Так вирішили змотивувати педагогів робити щеплення проти COVID-19 до 1 вересня.

Адже школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів у жовтій та помаранчевій зонах дистанційно.

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До слова, освітній омбудсмен вважає, що інформація про вакцинованих педпрацівників повинна бути деперсоніфікованою. Тобто медичні заклади мають повідомляти школам, скільки в них вакцинованих вчителів, але не називати їхніх імен.