За найкращий результат складання зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО – найуспішніші учні в Україні отримуватимуть грошові премії. Загальний бюджет програми преміювання на рік – 100 000 гривень.

За найвищі бали на ЗНО учні отримають грошову винагороду

100 тисяч гривень на 2021 рік пропонує виділити Кабінет Міністрів України для преміювання школярів, які здобудуть за результатами ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) найвищі бали. Про таке рішення уряду від 28 грудня розповів нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Мовиться про 20 премій по 5000 гривень кожному з лідерів за показниками у ЗНО. У тексті проєкту указу президента, фотокопію якого опублікував депутат, зазначено:

Це буде щорічна премія від президента України учасникам ЗНО, які здобули найвищий результат.

Засновують премію у 2021 році, відповідні видатки слід передбачити у Державному бюджеті.

Мета впровадження цієї премії – підвищення інтелектуального потенціалу суспільства та заохочення обдарованих учнів.



Проєкт указу президента про запровадження премії за найкращі бали на ЗНО / Фото з телеграму Гончаренка

Що говорили раніше про преміювання учнів в Україні

Про те, що у 2021 році учасники ЗНО з найвищими результатами будуть відзначати преміями, ще 10 вересня повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Мовилося про те, що це буде одноразова грошова виплата.

До слова, ініціатива преміювання кращих учнів є й на регіональному рівні в україні. До прикладу, у 2021 році в Мукачево 5 школярів за 200 балів з одного предмету на ЗНО зможуть отримати 50 тисяч гривень.