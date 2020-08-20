В Україні дітям пропонують навчатися за новою системою, а точніше – за правилом "бульбашки". Це вже давно запровадили в інших Європейських країнах. Як це допоможе убезпечити дітей від зараження COVID-19 - читайте у матеріалі.

З 1 вересня в Україні можуть почати навчання в школах за новою системою. Освітні експерти пропонують українським школярам скористатися прикладом інших країн, які використовують правило "бульбашки", передає 24 канал.

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Що передбачає правило "бульбашки" у школах? Всі класи будуть навчатися окремо один від одного в так званих "бульбашках", які практично не перетинаються між собою. Так, учні будуть відокремлені один від одного та спілкуватимуться лише зі своєю групою.

Таким чином школа зможе уникнути ризиків, і коли хтось із дітей захворіє, на карантин відправлять не всю школу, а тільки один клас.

Загалом правило "бульбашки" може бути ще й уявне, якщо діти його дотримуватимуться. Так, один учень має підняти ручки вгору та описати навколо себе уявну бульбашку. Саме на такій дистанції одне від одного попросіть їх триматися.

Також вчителям варто пояснити своїм вихованцям, що зараз обійми з іншими дітьми тимчасово недоступні, як і ігри, де є контакт. Домовтеся, щоб учні в класі віталися між собою одним ніжками. На відстані "бульбашки" вони можуть підійти до товариша та легенько буцнутись носами взуття. Це не менш весело, аніж давати одне одному "п’ять".



Навчіть учнів вітатися один з одним ніжками / Фото "Освіторія"

Як працюватимуть школи з 1 вересня?

З 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно. Все залежатиме від епідемічної ситуації в регіоні. Так, школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень небезпеки – для школярів там будуть вводити двотижневий карантин.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу