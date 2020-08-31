Вже завтра більшість дітей по всіх Україні нарешті підуть до школи. Якою ж буде освіта у новому навчальному році та що мають знати учні про освіту під час пандемії? Ми зібрали всі правила, рекомендації та деталі, як проходитиме навчання в школі з 1 вересня.

24 канал підготував для вас детальний матеріал щодо навчання в школах в умовах карантину.

Важливо Як навчати учнів під час пандемії: детальна інструкція від МОН

Яким буде формат навчання в школі

Коли в школах починається навчання? В уряді повідомили, що традиційна дата початку навчального року в Україні залишається незмінною, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію. Загалом, школярі почнуть навчання 1 вересня 2020.

Проте, тут варто зважати регіон, в якому розташована школа. Але всі вони поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони захворюваності. Так, в останній зоні навчання буде дистанційним.

Які школи мають почати навчання дистанційно

Школи в "червоних" зонах не можуть навчати школярів очно. Оскільки там забагато хворих, безпечніше буде наразі проводити онлайн-навчання, доки не покращиться епідемічна ситуація в місті.

Зокрема, з 31 серпня, до "червоної" зони відносяться такі великі міста, як Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл. Раніше усі перебували в інших зонах.

Які ще міста потрапили до червоної зони:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Згідно з рішенням уряду, там заборонено відвідувати заклади освіти. Проте рішення про відкриття шкіл та садочків приймають міські ради.

Відомо, що в районах Чернівецької області, які належать до "червоної" зони , навчання буде дистанційним. А у Івано-Франківську канікули у школі продовжили до 11 вересня через карантин – це замість дистанційного навчання.

Цікаво, що у МОН заявили, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться. Тож, учні зможуть знову дивитися уроки по телевізору.

Чи будуть проводитися лінійки

Міністерство освіти і науки рекомендує школам відмовитися від проведення традиційної лінійки на 1 вересня. Адже, відповідно до настанов МОЗ, проводити масові заходи у закладах освіти заборонено.

Але голова Держпродспоживслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, якщо школа знаходиться у "зеленій" або "жовтій" зонах, і з дотриманням всіх норм та правил.

За його словами, таку лінійку потрібно проводити на окремій території, де кожна людина матиме площу в п'ять квадратних метрів.

Цікаво Скільки масок знадобиться учневі на один день: відповідь МОЗ

Окрім того, у школах Києва 1 вересня традиційно відбудеться перший дзвоник. Вже всі столичні школи готові до початку навчального року. Натомість у Львові всі святкові лінійки у школах заборонили задля безпеки учнів.

Як же відсвяткувати перший дзвоник? Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та обирати індивідуальний формат проведення 1 вересня. Варіанти для такого свята в умовах карантину – читайте за посиланням.

Правила для шкіл щодо навчання

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації щодо організації навчального процесу в школах.

За новими карантинними правилами, до школи дитину тепер не пустять без маски. Єдине виключення – для учнів молодшої школи.

Правила навчання в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках . Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок;

. Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок; допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу. Якщо у когось буде температура понад 37,2 °C , то їм буде заборонено працювати.

, то їм буде заборонено працювати. у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

та провести відповідні заходи; дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку;

забороняється вхід до приміщення школи батькам або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю;

або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю; бажано проводити всі заняття протягом дня в одному кабінеті. По можливості, їх взагалі краще організовувати на відкритому повітрі ;

; щоб мінімізувати контакти між учнями, школа має відчинити всі двері та організувати для кожного класу індивідуальний маршрут;

при складанні розкладу варто використовувати модульний підхід з гнучким графіком початку і закінчення занять для різних класів.

щонайменше 10 хвилин мають щодня провітрювати приміщення після кожного заняття;

після кожного заняття; у кінці робочого дня обов’язково провести дезінфекцію поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Також перед початком занять педагоги повинні опитувати учнів про самопочуття і наявність симптомів COVID-1.

Як працюватимуть шкільні їдальні

З нового навчального року в шкільних їдальнях заборонено організовувати харчування дітей за принципом "шведського столу". Так, між столами обов'язково повинна бути дистанція (не менше півтора метра). Також за ним мають сидіти не більше 4-ьох учнів одночасно.

Також рекомендують школам скласти розклад харчування для різних класів, щоб не було скупчення у приміщенні.

До того ж, всі працівники їдалень повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках, а касири чи інші працівники їдалень, які видають страви, зобов'язані використовувати захисні щитки.

Що робити, якщо в учня виявили симптоми COVID-19

У МОН поділилися інструкцією про те, що робити адміністрації школи, якщо у дитини виявлять ознаки COVID-19.

Що робити у разі виявлення у дитини ознак коронавірусу:

Вчитель має повідомити по телефону про цю ситуацію чергового адміністратора та медпрацівника. Школа після цього має проінформувати батьків дитини. Медик закладу має ізолювати дитину в окрему кімнату та обмежувати вхід до цього приміщення. Учневі одягнути маску і не знімати до обстеження. У разі потреби медпрацівник повинен викликати швидку медичну допомогу. Вчитель має провести інструктаж з іншими дітьми, які контактували з дитиною, в якої виявили ознаки хвороби. Дітей з класу цього учня варто ізолювати. А надалі перевести їх на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Також варто повідомити про виявлення дитини з ознаками хвороби районне управління освіти. А ця структура має вже інформує управління Держпродспоживслужби.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть закривати школу, якщо вчитель заразиться коронавірусом?

У КМДА зпевняють, що у випадку захворювання когось з вчителів заклад має слідувати загальним правилам. Так, вчитель повинен спочатку самоізолюватися. Потім будуть встановлюватися контакти і директор буде приймати рішення, хто замінятиме педагога.

Злежно від ситуації буде прийматися рішення епідеміологом щодо навчання – або школу закриють, або клас піде на карантин, або ж лише вчитель.