До початку навчального року залишилося більше тижня, але захворюваність на COVID-19 збільшується. У школах відповідальність за безпеку учнів під час навчання лежить саме на директорах. Тому очільники шкіл поділилися розробленими інструкціями для навчання у школах.

Директори разом з педагогами та іншими працівниками школи розробили власні інструкції щодо навчання в умовах карантину. Всі правила вони затвердили на педрадах, передає видання ВсеОсвіта.

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Не проводити в школах лінійки

Але можна проводити по класам зустріч вчителя й учнів. День знань святкуватимуть лише перші та 11-ті класи, з дотримання соціальної дистанції.

Дітей у школу не проводити

Директори вимагають, аби батькам, бабусям та іншим родичам учнів було заборонено вхід у школу з початком навчального року. Школярі мають приходити на подвір’я закладу, звідки їх за графіком забере вчитель або класний керівник у визначеному місці.

Цікаво, що у Київській спеціалізованій школі №43 "Грааль" діти по-різному йтимуть до школи: перші класи на 9 ранку, а 2-11 – на 8:30. Перед ти, як зайти до школи, учні мають попередньо обробити руки антисептиком.

Повідомляти про погане самопочуття

Також учням варто за умови поганого самопочуття сказати про свій стан здоров'я класного керівника. Про це важливо повідомити одразу при ранковій зустрічі або вже на уроці у вчителя.

Обробляти руки антисептиком

Це учні мають робити при вході та виході з класу.

Правила носіння масок в школі

Під час перерв всі учні повинні ходити в масках, на уроках їх можна знімати. Змінювати маски треба кожні три години. Натомість, за рекомендаціями МОЗ, учні 1-4 класів можуть і по школі ходити без масок.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Вчителям та персоналу школи проводити температурний скринінг

Вчителі мають перед входом до школи пройти температурний скринінг. Додамо, що педагогів із температурою понад 37,2°C не будуть допускати до роботи.

Батьки перед виходом із дому мають зміряти у дитини температуру

Дорослі мають оцінюють стан здоров'я дитини до відправлення в школу. Ні в якому разі дітей не варто відпускати на уроки з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. При будь-яких ознаки ОРВІ дитина має залишатися вдома. І про це варто попередити телефоном класного керівника.

Навчання буде в одному класі

Це допоможе уникнути зараження. Учні будуть переходити в інший кабінет лише на деякі предмети при поділу на групи, зокрема на уроки з фізкультури та інформатики.

Київська спеціалізована школа №43 "Грааль" заявила, що з метою мінімізації контактів між дітьми запровадить змішане навчання: перший тиждень учні вчитимуться усі разом, а з другого тижня класи будуть поділені на дві групи. Одна група тиждень навчатиметься очно, інша – дистанційно, наступного разу групи міняються.

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Для кожного класу варто визначити власний свій вхід до школи і скласти схему руху. Щоб уникнути скупчення, учням не варто дозволяти ходити по всій школі. ЦІкаво, що у багатьох школах групи продовженого дня будуть працювати уже з 1 вересня.

Окрім того, школа повинна щодня після уроків прибирати та дезінфікувати тверді поверхні, зокрема парти та стільці, а також провітрювати класи протягом дня на кожній перерві не менше 10 хвилин.

Для організації харчування створити свої правила та графік

Цікаво, що деякі школи планують харчувати учнів 1-4-их класів сухими пайками в одноразових пакетах. Тимчасово буфет у школі працювати не буде.

Нагадаємо, що з 1 вересня в шкільних їдальнях заборонено харчувати дітей за принципом "шведського столу". Більше про роботу їдалень у школі – читайте тут.