Кожна школа створює власні правила: директори поділилися інструкціями для навчання з 1 вересня
До початку навчального року залишилося більше тижня, але захворюваність на COVID-19 збільшується. У школах відповідальність за безпеку учнів під час навчання лежить саме на директорах. Тому очільники шкіл поділилися розробленими інструкціями для навчання у школах.
Директори разом з педагогами та іншими працівниками школи розробили власні інструкції щодо навчання в умовах карантину. Всі правила вони затвердили на педрадах, передає видання ВсеОсвіта.
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Як розпочати навчання з 1 вересня в умовах карантину: поради від директорів
- Не проводити в школах лінійки
Але можна проводити по класам зустріч вчителя й учнів. День знань святкуватимуть лише перші та 11-ті класи, з дотримання соціальної дистанції.
- Дітей у школу не проводити
Директори вимагають, аби батькам, бабусям та іншим родичам учнів було заборонено вхід у школу з початком навчального року. Школярі мають приходити на подвір’я закладу, звідки їх за графіком забере вчитель або класний керівник у визначеному місці.
Цікаво, що у Київській спеціалізованій школі №43 "Грааль" діти по-різному йтимуть до школи: перші класи на 9 ранку, а 2-11 – на 8:30. Перед ти, як зайти до школи, учні мають попередньо обробити руки антисептиком.
- Повідомляти про погане самопочуття
Також учням варто за умови поганого самопочуття сказати про свій стан здоров'я класного керівника. Про це важливо повідомити одразу при ранковій зустрічі або вже на уроці у вчителя.
- Обробляти руки антисептиком
Це учні мають робити при вході та виході з класу.
- Правила носіння масок в школі
Під час перерв всі учні повинні ходити в масках, на уроках їх можна знімати. Змінювати маски треба кожні три години. Натомість, за рекомендаціями МОЗ, учні 1-4 класів можуть і по школі ходити без масок.
Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу
- Вчителям та персоналу школи проводити температурний скринінг
Вчителі мають перед входом до школи пройти температурний скринінг. Додамо, що педагогів із температурою понад 37,2°C не будуть допускати до роботи.
- Батьки перед виходом із дому мають зміряти у дитини температуру
Дорослі мають оцінюють стан здоров'я дитини до відправлення в школу. Ні в якому разі дітей не варто відпускати на уроки з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. При будь-яких ознаки ОРВІ дитина має залишатися вдома. І про це варто попередити телефоном класного керівника.
- Навчання буде в одному класі
Це допоможе уникнути зараження. Учні будуть переходити в інший кабінет лише на деякі предмети при поділу на групи, зокрема на уроки з фізкультури та інформатики.
Київська спеціалізована школа №43 "Грааль" заявила, що з метою мінімізації контактів між дітьми запровадить змішане навчання: перший тиждень учні вчитимуться усі разом, а з другого тижня класи будуть поділені на дві групи. Одна група тиждень навчатиметься очно, інша – дистанційно, наступного разу групи міняються.
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Для кожного класу варто визначити власний свій вхід до школи і скласти схему руху. Щоб уникнути скупчення, учням не варто дозволяти ходити по всій школі. ЦІкаво, що у багатьох школах групи продовженого дня будуть працювати уже з 1 вересня.
Окрім того, школа повинна щодня після уроків прибирати та дезінфікувати тверді поверхні, зокрема парти та стільці, а також провітрювати класи протягом дня на кожній перерві не менше 10 хвилин.
- Для організації харчування створити свої правила та графік
Цікаво, що деякі школи планують харчувати учнів 1-4-их класів сухими пайками в одноразових пакетах. Тимчасово буфет у школі працювати не буде.
Нагадаємо, що з 1 вересня в шкільних їдальнях заборонено харчувати дітей за принципом "шведського столу". Більше про роботу їдалень у школі – читайте тут.