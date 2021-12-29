У якому б форматі не відбувалося навчання, канікули завжди бажані та очікувані для школярів. Але батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок був безпечним.

До теми Як провести зимові канікули з користю: оригінальні поради

Основні правила безпеки під час зимових канікул

Наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою (тонким льодом).

Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.

Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки.

Якщо дитину доводиться залишити вдома саму – проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу.

Контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку.

Не залишайте гострі, різальні предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці.

Не дозволяйте дітям використовувати петарди і феєрверки.

Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху.

Подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей, щоб їх помічали водії у темряві.

До слова, МОН радило встановити зимові канікули у школах з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації, проте в деяких містах канікули почалися раніше.

Скільки триватимуть зимові канікули у інших регіонах:

Львів – з 27 грудня до 10 січня (проте чимало шкіл розпочнуть з 31 грудня).

Івано-Франківськ – з 31 грудня по 16 січня включно.

Кропивницький – у періоді з 27 – 30 грудня до 10 січня.

Харків – з 28 грудня до 10 січня (проте фактично останнім навчальним днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня).

Рівне – з 25 грудня до 9 січня включно.

Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня включно.

Чернігів – з 24 грудня до 9 січня включно.

Полтава – з 25 грудня до 10 січня (проте у Кременчуці канікули будуть тривати з 1 до 16 січня).

Волинь – з 28 грудня до 9 січня включно.

Житомир – рекомендовано з 31 грудня по 16 січня.

Суми – з 25 грудня до 9 січня включно.

Дніпро – з 25 грудня по 10 січня.

Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня включно.

Текст публікації поліції:

У якому б форматі не проходило навчання, канікули завжди залишаються бажаними та очікуваними для школярів, особливо зимові. Тому батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок дітей був безпечним.

Нагадуємо основні правила безпеки під час зимових канікул:

– намагайтеся не залишати дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;

– якщо дитину доводиться залишити вдома саму — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;

– контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку;

– не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки;

– відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;

– подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

– наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя;

– застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах. Бережіть найдорожчих. Веселих свят.