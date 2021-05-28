Правила поведінки дітей під час літніх канікул: що потрібно нагадати учням

У зв'язку з закінченням навчального року школи мають провести інструктаж щодо правил поведінки учнів під час літніх канікул. Вони повинні стосуватися запобіганню поширення COVID-19, безпеки на дорозі та у водоймах тощо.

Відповідний лист Міносвіти відправило обласним департаментам освіти.

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Правила поведінки дітей під час літніх канікул

Відповідно до рекомендацій МОН ми підготували пам'ятку про правила поведінки дітей під час літніх канікул.

Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу

Потрібно частіше провітрювати приміщення, щоб діти постійно мали доступ чистого повітря (це перешкоджає розповсюдженню вірусів).

Усі поверхні: дверні ручки, стільниці, клавіатуру тощо потрібно регулярно протирати дезінфікційним засобом.

Діти повинні регулярно мити руки з милом протягом 30 – 40 секунд або обробляти їх антисептиком.

У громадських місцях носити маску або респіратор, намагатися не чіпати руками очі, ніс, рот.

Також варто уникати будь-яких контактів з тваринами (бродячими котами, собаками, птахами, гризунами, кажанами).

Необхідно дотримуватись дистанції: триматися від людей на відстані мінімум 1,5 – 2 метра, особливо якщо у них кашель, нежить, підвищена температура.

Обов’язково пройти лабораторне дослідження, якщо мали контакт з людиною, хворою на COVID – 19.

При перших симптомах респіраторних захворювань у дітей (підвищеній температурі, появі кашлю, нежитю або ускладненні дихання) батькам потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Домашнє лікування суворо заборонено, якщо людина перебуває у групі ризику або має такі симптоми: утруднене дихання, кровохаркання, нудоту, ядуху, блювання, сплутаність свідомості.



В громадських місцях діти мають перебувати в масці / Фото УП. Життя

Правила безпеки на дорозі

Діти мають рухатися тротуарами і пішохідними доріжками з правого боку.

За межами населених пунктів, потрібно рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, обов’язково йти назустріч руху транспортних засобів.

Необхідно користуватись виключно пішохідними переходами, зокрема підземними і наземними.

У місцях із регулюваними рухами слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора.

Чекати на транспортний засіб потрібно тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях тощо.

Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри.

Водіям велосипедів заборонено: керувати транспортом з несправним гальмом і звуковим сигналом. А їздити треба, тримаючись за кермо та не знімаючи ноги з педалей тощо.

Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання (скейтборд, самокат, ролики тощо).

Дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих.

Правила поведінки на річках та водоймах

Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Але навіть той, хто добре плаває, повинен бути обережним і суворо дотримуватись правил поведінки на воді:

Діти повинні купатися виключно під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Дітям не треба купатися i не пірнати у незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження, оптимальний період перебування у воді – 20 чи 30 хвилин. Не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів. Не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких невідома.

Також не слід проводити багато часу на відкритому сонці, коли воно особливо активне (з 12:00 до 17:00 годин). Під час виходу на вулицю не забувати надіти головний убір.

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Як поводитися з незнайомими людьми

Не можна розмовляти чи вступати у контакт з незнайомцями, а особливо – не можна передавати їм цінні речі, ключі від дому тощо.

Не підходити до автомобілів з незнайомцями, навіть якщо ці люди запитують дорогу. Потрібно сказати, що не знаєте, і швидко йти геть.

Перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20:00, до 14 років – до 21:00, до 18 років – до 22:00.

Діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, зателефонуйте батькам. Але не можна відчиняти двері незнайомцям.

Перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі у суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку.

Не заходити у під’їзд, ліфт із незнайомими людьми. Одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець здійснює якісь дії щодо вас.

Потрібно бути уважними, озиратися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось.

Правила пожежної безпеки

Дітям заборонено брати вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки тощо).

Використовувати газову плиту вдома слід тільки під наглядом дорослих зі спеціалізованим електричним приладом для вмикання.

У жодному разі не брати до рук незнайомі чи чужі предмети. Не вмикати їх у розетку вдома чи в інших установах – це може призвести до пожежі чи вибуху.

Користуватися електроприладами тільки сухими руками і у присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів чи іскріння – повідомити дорослих.

У разі пожежі, іскріння, диму чи вогню потрібно негайно вийти на повітря (за двері, на балкон) та покликати на допомогу. Також необхідно подзвонити у службу пожежної охорони за номером 101.

При появі запаху газу у приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту. Негайно повідомити у газову службу за номером 104.

Правила для профілактики шлунково-кишкових захворювань

Для попередження кишкових інфекцій, які ще влучно називають хворобами «брудних рук», необхідно дотримуватись простих і доступних кожному правил:

мити руки перед вживанням їжі, після туалету та приходу з вулиці,

вживати у їжу тільки ретельно вимиті овочі, фрукти, ягоди,

не купувати у випадкових осіб на ринка чи в антисанітарних умовах молочні та м'ясні продукти,

м’ясні продукти необхідно варити, смажити до повної готовності, щоб знищити збудники небезпечних хвороб.

Важливо, щоб діти дотримувались усіх перерахованих правил техніки безпеки під час канікул, адже ці рекомендації можуть захистити дитину від травматизму та нещасних випадків.