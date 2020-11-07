Правила ділового етикету потрібні не лише для того, щоб показати всім, як добре ви виховані, а й для того, щоб допомагати людям працювати ефективніше. Адже вас навряд чи триматимуть на роботі, якщо ви дратуєте інших людей і заважаєте їм робити свою роботу.

Чи можна писати в робочі чати ввечері, чи потрібно вітати колег зі святами та чи обов’язково звертатися до керівника на «Ви» - відповіді на ці та інші питання розповідли експерти виданню Happy Monday.

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Експерти запевняють, що хорошою людину вважають тоді, коли вона є приємною у спілкуванні. Адже загалом діловий етикет – це про дотримання особистих кордонів і правил субординації заради комфортної взаємодії.

Правила ділового етикету в колективі

Власні правила

Фахівці запевняють, що у кожної компанії можуть бути свої правила, важливо лише, щоб вони були сформульовані та прописані.

Іноді молодим компаніям здається, що вони приходять працювати по-новому, а тому їм жодні правила не потрібні. Проте це не так. В такому випадку правила можуть бути більш вільними і демократичними, але вони все ж повинні бути. Тож, якщо не хочете конфліктних ситуацій, то чітко пропишіть правила та повідомте про них команду. Усе має працювати на ефективність.

Теми, які краще уникати

Існують п’ять тем, про які не варто говорити у світському товаристві: гроші, політика, релігія, здоров’я і секс. А все через те, що це потенційно конфліктні теми, на які люди можуть мати протилежні погляди.

До прикладу, якщо ви побачите, що вас співрозмовник в одній із цих тем має іншу позицію від вашої, то у вас може зникнути бажання з ним працювати. Так, одна розмова на цю тему може нашкодити ефективності всієї команди. Тому намагайтеся уникати будь-яких суперечливих тем з колегами.



Спілкування з колегами / Фото amazonaws

Усе, що зменшує ефективність інших — під забороною

Головне правило взаємодії в офісі — що б ви не робили, пам’ятайте, що поруч із вами інші люди. Адже хтось не вміє тихо говорити, хтось слухає музику навіть через навушники дуже голосно і це всім заважає.

Іноді компанії ухвалюють для себе рішення нікому нічого не забороняти. Проте в результаті все розвалюється, тому що всіх щось дратує, але всі мовчать. Тому краще домовлятися так, щоб добре було всім.

Правила ділового етикету в спілкуванні з керівником

Важлива субординація

Найголовніша помилка в спілкуванні з керівником – це коли люди плутають характер стосунків і порушують субординацію. Не варто думати, що керівники – ваші друзі. Субординація важлива, бо вона була властива навіть людям на тваринному рівні: є вожак і є група, яка добровільно погодилася за ним йти.

"Часто можна почути: "Та кому потрібна ця субординація!". Але поки у світі є хоч одні двері, крізь які може пройти тільки одна людина за раз, вам доведеться вибирати, хто в них увійде першим, а хто – другим", – вважає експертка Анна Чаплигіна.

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Правила поведінки в конкретних ситуаціях

Як етично зробити зауваження колезі

Будь-які зауваження варто робити особисто, а не публічно. Бо якщо ваша претензія виявиться необґрунтованою, вам доведеться так само публічно вибачатися. До того ж, особиста зустріч завжди краща, ніж листування, бо так ви побачите реакцію людини. Тож, якщо є можливість зустрітися, а не писати, так і зробіть.

Важливо також зважати й на формат зауваження: якщо ви не хочете конфлікту, ви питаєте, що можна зробити, щоб людина почала працювати краще. Приклад: "Що тобі потрібно з нашого боку, щоб ти виконав поставлене завдання?". Робіть акцент на загальному завданні.

Чи потрібно вітати колег зі святами

Загальне свято, з яким можна привітати всіх і не прогадати – це Новий рік, проте вітати колег з релігійними святами не дуже вітається. Адже ви не можете точно знати, яку віру сповідує людина.

Правила етичного онлайн-спілкування в умовах віддаленої роботи

У часи пандемії багато компаній перевели всю робочу комунікацію в онлайн. Часто це супроводжується труднощами з роботи та дозвілля, а також нерозумінням, що навіть на відстані можна відволікати інших співробітників.



Ділове листування у робочому чаті / Фото exgenio

Тож, ось поради, як спілкуватися з колегами дистанційно:

Дотримуйтесь дистанції навіть віддалено

Це три різні дистанції у онлайн-роботі: пошта, месенджери в соцмережах і телефонний дзвінок.

У разі пошти нормальний час відповіді — 1-2 доби. Якщо ви відправили лист ввечері, то варто чекати на відповідь наступного робочого дня;

месенджер – це вже ближча дистанція, і хорошим тоном вважається відреагувати протягом одного робочого дня;

телефон – це тут і зараз, проте не треба зловживати телефонними дзвінками.

Колегам варто писати тільки в робочий час. Якщо всі погодилися, що матеріали потрібно відправляти у міру їхньої готовності, хоч о третій годині ночі, тоді можна писати в будь-який час, це не буде порушенням етикету.

Робочі чати — для роботи

В умовах віддаленої роботи практично вся комунікація з колегами перейшла в чати, і поширена помилка – перетворювати чат на щось схоже до живого спілкування в офісі, коли обговорюється все підряд.

Звичайно, ви всі скучили й дуже раді один одного "бачити", але таке спілкування та сторонні повідомлення швидко почне заважати роботі. Запам’ятайте правило – все, що не стосується справи, не повинно бути в загальному чаті.