"Працював" навіть під час перерв між уроками: в Хмельницькому вчитель торгував наркотиками

У Хмельницькому затримали 38-річного вчителя одного з ліцеїв, який займався розповсюдженням наркотиків. Чоловік "працював" навіть під час перерв між уроками.

Під час обшуку в учителя знайшли згортки з наркотиками, пристрої для їх вживання і гроші. Чоловіка заарештували.

Цікаво У Києві чоловік викликав поліцію через крадіжку і погорів на наркотиках

Учитель торгував різними наркотиками

Упіймали чоловіка під час збуту амфетаміну. Однак окрім цього в нього знайшли ще різні види наркотиків. В основному його клієнтами були місцеві наркозалежні. Учитель збував наркотики навіть під час роботи в школі.

Зараз зловмиснику обирають запобіжний захід. За розповсюдження заборонених речовин 38-річному чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Злочини вчителів у школі