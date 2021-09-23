Під час обшуку в учителя знайшли згортки з наркотиками, пристрої для їх вживання і гроші. Чоловіка заарештували.
Цікаво У Києві чоловік викликав поліцію через крадіжку і погорів на наркотиках
Учитель торгував різними наркотиками
Упіймали чоловіка під час збуту амфетаміну. Однак окрім цього в нього знайшли ще різні види наркотиків. В основному його клієнтами були місцеві наркозалежні. Учитель збував наркотики навіть під час роботи в школі.
Зараз зловмиснику обирають запобіжний захід. За розповсюдження заборонених речовин 38-річному чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Злочини вчителів у школі
- У Києві вчитель трудового навчання побив учня 5 класу за те, що хлопець нібито порушує дисципліну.
- На Черкащині вчителі змусили дітей збирати урожай на їхніх городах. Освітяни не звертали уваги навіть на хвороби учнів.
- У Росії директор школи вирвав сережку з вуха 8-класника і називав його геєм.