У Болграді на Одещині викрили 22-річну працівницю школи, яка крала мобільні телефони в учнів. Дівчина працювала прибиральницею та вже встигла обікрасти трьох школярів.

Правоохоронці викрили співробітницю школи під час розслідування справи. Дівчині тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

До теми На Тернопільщині учень не ходить до школи, бо вчителька тисне на нього через гроші на ремонт

У поліції розповіли, як жінка крала телефони в учнів:

Один мобільний зловмисниця забрала з підвіконня в їдальні, куди під час обідньої перерви його поклав 12-річний хлопчик.

Другий витягла з сумки 13-річної дівчинки в роздягальні.

Ще один взяла зі столика 11-річного хлопчика в кімнаті відпочинку.

Щоб відвести від себе підозру, після скоєння останнього злочину правопорушниця звільнилася,

– розповів поліцейський Роман Галкін.



Телефон, який прибиральниця вкрала в учня / Фото поліції

За його словами, зараз триває досудове розслідування. Максимальне покарання, яке загрожує їй – до п'яти років позбавлення волі.

До слова, у Херсоні 40-річна вчителька крала в школі ноутбуки та продавала їх на сайтах оголошень. Так, жінка накрала техніки на 80 тисяч гривень. Більше про це – читайте за посиланням.