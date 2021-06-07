Позиція МОН є дискримінаційною, – батьків обурили слова Шкарлета про освіту дітей з інвалідністю

Батьки та громадськість будуть звертатися до президента, прем’єра та голови Верховної Ради через обурливу позицію міністра освіти Сергія Шкарлета. Вони вважають, його слова про навчання дітей з інвалідністю дискримінаційними та неприйнятними.
Звернення поширила на своїй фейсбук-сторінці керівниця ГО “Соціальна синергія” Мар’яна Онуфрик. Вона продовжує збирати підписи щодо цієї ситуації.
Читайте також У МОН не вважають поганими результати онлайн-навчання
Що сказав Сергій Шкарлет
28 травня міністр Сергій Шкарлет розповів позицію МОН щодо навчання дітей з інвалідністю.
Діти зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними порушеннями та складними (комбінованими) порушеннями розвитку мають отримувати високоспеціалізовані освітні послуги в закладах, де сконцентровані відповідні фахівці, освітнє середовище і матеріально-технічна база,
– сказав Шкарлет.
Тобто, за його словами, вони не можуть навчатися у звичайних школах, а мають здобути освіти в профільних спецшколах та навчально-реабілітаційних центрах.
Чому батьків обурили слова міністра
“Така позиція МОН, яке порушує права дітей з інвалідністю, є дискримінаційною і неприйнятною з огляду на порушення численних норм українського законодавства”, – вважає громадськість.
Мар’яна Онуфрик написала, що батьки, працівники освіти та люди з інвалідністю, переконані, що позиція Шкарлета є свідченням його некомпетентності і невідповідності займаній посаді.
Особа, яка дозволяє собі дискримінаційні висловлювання щодо дітей з інвалідністю, які порушують їхнє право на освіту та численні норми законодавства, не повинна займати таку стратегічно важливу посаду,
– додала вона.
Тому громадськість та батьки зібрали підписи, щоб надіслати відповідне звернення до президента, прем’єра та Верховної Ради.
Зокрема, лист підписали такі організації:
- ГО "Соціальна синергія";
- ГО "Родина для осіб з інвалідністю";
- ГО людей з інвалідністю Fight For Right;
- ГО "Аутизм. Свідоме батьківство";
- ГО "Розправлені крила";
- ГО "Відчуй";
- БО БФ паліативної допомоги "Лавіта";
- ГО “"Українська асоціація дитячої паліативної допомоги";
- ВБО "Даун Синдром";
- ГО "Бачити серцем";
- ГО "Щасливе сьогодні";
- ГО "Особливе життя";
- ГС "Українська мережа за права дитини";
- ГО "Радість жити";
- ГО "Родина для осіб з інвалідністю";
- ГО "Розвиток інклюзивних процесів";
- ГО "Розправлені крила";
- ГО "Руки Матусі";
- ГО "Рух – Життя без меж";
- ГО "Світ для дітей";
- ГО "Відповідальні громадяни" та інші.
Також підписанти закликали у листі провести публічний моніторинг впровадження інклюзивної освіти в Україні та залучити до нього громадськість і професійну спільноту.
До слова, чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет підозрюється у плагіаті. Зокрема, іноземні експерти ще минулого року визнали, що в академічних роботах Шкарлета є плагіат.