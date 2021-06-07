Звернення поширила на своїй фейсбук-сторінці керівниця ГО “Соціальна синергія” Мар’яна Онуфрик. Вона продовжує збирати підписи щодо цієї ситуації.

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Що сказав Сергій Шкарлет

28 травня міністр Сергій Шкарлет розповів позицію МОН щодо навчання дітей з інвалідністю.

Діти зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними порушеннями та складними (комбінованими) порушеннями розвитку мають отримувати високоспеціалізовані освітні послуги в закладах, де сконцентровані відповідні фахівці, освітнє середовище і матеріально-технічна база,

– сказав Шкарлет.

Тобто, за його словами, вони не можуть навчатися у звичайних школах, а мають здобути освіти в профільних спецшколах та навчально-реабілітаційних центрах.

Чому батьків обурили слова міністра

“Така позиція МОН, яке порушує права дітей з інвалідністю, є дискримінаційною і неприйнятною з огляду на порушення численних норм українського законодавства”, – вважає громадськість.

Мар’яна Онуфрик написала, що батьки, працівники освіти та люди з інвалідністю, переконані, що позиція Шкарлета є свідченням його некомпетентності і невідповідності займаній посаді.

Особа, яка дозволяє собі дискримінаційні висловлювання щодо дітей з інвалідністю, які порушують їхнє право на освіту та численні норми законодавства, не повинна займати таку стратегічно важливу посаду,

– додала вона.

Тому громадськість та батьки зібрали підписи, щоб надіслати відповідне звернення до президента, прем’єра та Верховної Ради.

Зокрема, лист підписали такі організації:

ГО "Соціальна синергія";

ГО "Родина для осіб з інвалідністю";

ГО людей з інвалідністю Fight For Right;

ГО "Аутизм. Свідоме батьківство";

ГО "Розправлені крила";

ГО "Відчуй";

БО БФ паліативної допомоги "Лавіта";

ГО “"Українська асоціація дитячої паліативної допомоги";

ВБО "Даун Синдром";

ГО "Бачити серцем";

ГО "Щасливе сьогодні";

ГО "Особливе життя";

ГС "Українська мережа за права дитини";

ГО "Радість жити";

ГО "Родина для осіб з інвалідністю";

ГО "Розвиток інклюзивних процесів";

ГО "Розправлені крила";

ГО "Руки Матусі";

ГО "Рух – Життя без меж";

ГО "Світ для дітей";

ГО "Відповідальні громадяни" та інші.

Також підписанти закликали у листі провести публічний моніторинг впровадження інклюзивної освіти в Україні та залучити до нього громадськість і професійну спільноту.



До слова, чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет підозрюється у плагіаті. Зокрема, іноземні експерти ще минулого року визнали, що в академічних роботах Шкарлета є плагіат.