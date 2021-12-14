Грошовий скандал з вчителями спалахнув у місті Су-Фолс, штат Південна Дакота. Там компанія CU Mortgage Direct вирішила влаштувати незвичайний конкурс для освітян під назвою Dash for Cash.

До теми Скільки вчителів пройшли сертифікацію у 2021 та отримають надбавку до зарплати

Як проходив конкурс для вчителів

Організували захід на хокейному матчі. На лід постелили мат, на них висипали 5 тисяч доларів пожертв від компанії. Учителям видали шоломи та однакові футболки. Вони мали зібрати якомога більшу кількість грошей за 5 хвилин.

У конкурсі взяли участь 10 освітян. Вони повзали по матах, намагаючись схопити побільше купюр, і запихали їх в одяг. Отримані гроші мають піти до класних фондів викладачів. За дійством спостерігали всі глядачі на стадіоні.



З якоїсь причини у CU Mortgage Direct вирішили, що таких захід – гарна ідея. "Враховуючи все, що відбувалося за останні кілька років із вчителями, ми подумали, що це відмінне групове заняття для них", – сказав представник компанії Райан Кнудсон.

Що кажуть вчителі

Вчителі теж не побачили нічого поганого у запропонованому способі роздобути гроші для фонду класу.

Наприклад, вчитель Harrisburg High School Баррі Лонгден планує докласти виграні гроші на купівлю обладнання для кіберспортивного клубу своєї школи. Баррі був найуспішнішим серед своїх колег – йому вдалося нахапати 616 доларів.

Олександрія Кайпер, вчителька Discovery Elementary School, зуміла схопити 592 долари. Вона зазначила, що може вимагати гранти для фінансування навчальних предметів. Але дрібніші потреби, такі як святкові прикраси, можуть спричинити додаткові витрати.

Американці обурені циим конкурсом

А ось користувачів соцмереж конкурс обурив. У соцмережі користувачі назвали такий конкурс "принизливим" та "антиутопічним", порівнявши вчителів із жебраками, яким кидають скоринки хліба.

Щоб розважити фанатів хокею в Су-Фолс, у них є вчителі, які бігають льодом у відчайдушній сутичці за долари, щоб обладнати свої класи. Ми лише за кілька загострених паличок від "Гри в кальмара" державної освіти (одна з ігор у серіалі, коли гострою паличкою потрібно було вирізати фігурки з печива),

– написав ведучий CNN Білл Вейр.

Зарплати вчителів

Додамо, що станом на травень 2021 року вчителі у Південній Дакоті отримували середню зарплату у розмірі 49 220 тисяч доларів за рік. Штат посідає 49 місце із 50 по зарплаті вчителів.

Через погане фінансування вчителі регулярно просять пожертвувати на шкільне приладдя. У 2019 році вчителі почали звертатися до незнайомців із проханням про фінансування.

У тому ж році Insider поговорив із 31 учителем у 19 різних штатах про те, скільки зі своєї зарплати вони витрачають на потреби своїх класів. Дехто зізнався, що сума сягає 1 тисячу доларів.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів в українських школах збільшаться на 8,4%. Посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень.

Як збільшиться зарплата вчителів: