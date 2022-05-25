Повноцінне навчання у львівських школах планують відновити з 1 вересня

У Львові від 1 вересня планують відновити очне навчання у школах. До цього часу навчальні заклади повинні обладнати безпечними укриттями.

Наразі у 107 львівських школах проживають вимушені переселенці з інших регіонах. До 1 вересня їх планують переселити на інші локації. Про це під час брифінгу 24 травня розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Від 1 вересня у Львові хочуть відновити очне навчання у шкільних класах.

Останнім часом є багато запитань щодо нового навчального сезону. Ми минулого тижня мали нараду з директорами всіх шкіл і запланували, щоб з 1 вересня будемо робити все можливе, щоб відновити повноцінне навчання у наших школах. І щоб це було очне навчання,

– розповів Садовий.

Він додав, що до цього часу у кожній школі мають обладнати укриття. Якщо у приміщенні немає відповідного місця під укриття, то воно повинне бути поруч з навчальним закладом.

Як діти з тимчасово окупованих територій можуть отримати документ про освіту

. Згідно з даними Міносвіти, станом на 18 травня 2022 року російська армія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 1,8 тисячі освітніх закладів. Найбільше закладів освіти постраждало у Донецькій і Харківській областях, де зруйновано або пошкоджено понад 400 будівель у кожному з цих регіонів.

Попри важку ситуацію в країні, кожен учень зможе отримати свій документ про освіту. Це стосується навіть випускників-переселенців. Дітям з тимчасово окупованих територій це можна зробити у два способи:

офлайн – виїхати на підконтрольну Україні територію до будь-якого закладу освіти й повідомити про це місцевий департамент освіти й науки;

онлайн – у будь-якій з онлайн-платформ. Мовиться про "Атмосферна школа", "Школа оптіма" та інших, які перераховані на сайті Міносвіти.

Невдовзі у Міносвіти планують розробити й алгоритм видачі документів про освіту учням, які вимушено перебувають за кордоном.

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