Наразі у 107 львівських школах проживають вимушені переселенці з інших регіонах. До 1 вересня їх планують переселити на інші локації. Про це під час брифінгу 24 травня розповів мер Львова Андрій Садовий.
До теми У Маріуполі окупанти планують повністю русифікувати навчання: важливі деталі від Денісової
Від 1 вересня у Львові хочуть відновити очне навчання у шкільних класах.
Останнім часом є багато запитань щодо нового навчального сезону. Ми минулого тижня мали нараду з директорами всіх шкіл і запланували, щоб з 1 вересня будемо робити все можливе, щоб відновити повноцінне навчання у наших школах. І щоб це було очне навчання,
– розповів Садовий.
Він додав, що до цього часу у кожній школі мають обладнати укриття. Якщо у приміщенні немає відповідного місця під укриття, то воно повинне бути поруч з навчальним закладом.
Як діти з тимчасово окупованих територій можуть отримати документ про освіту
Попри важку ситуацію в країні, кожен учень зможе отримати свій документ про освіту. Це стосується навіть випускників-переселенців. Дітям з тимчасово окупованих територій це можна зробити у два способи:
- офлайн – виїхати на підконтрольну Україні територію до будь-якого закладу освіти й повідомити про це місцевий департамент освіти й науки;
- онлайн – у будь-якій з онлайн-платформ. Мовиться про "Атмосферна школа", "Школа оптіма" та інших, які перераховані на сайті Міносвіти.
Невдовзі у Міносвіти планують розробити й алгоритм видачі документів про освіту учням, які вимушено перебувають за кордоном.
Вас може зацікавити – суд зобов'язав колаборанта вивчити пісню "Батько наш – Бандера": дивіться відео