МОЗ видали нові рекомендації, у яких йдеться про те, що учні 1-4 класів можуть приходити у школу чи пересуватися у закладі без масок чи респіраторів. Проте, експерти запевняють, що це не означає, що цього робити не треба.

Дітям 1-4 класів маски не обов'язкові, але їх рекомендовано носити

Так вважає фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник, передає УП.Життя.

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За його словами, рекомендації для всіх залишаються однаковими. "Якщо дитині правильно пояснити про важливість маски і навчити правильно нею користуватися, то, звичайно, що маску рекомендовано носити", – каже Колесник.

Тут виняток швидше стосується дітей до двох років, їм маска справді не потрібна, бо може бути небезпечною.

Експерт ЦГК запевняє, що МОЗ прийняло рішення про необов’язковість масок для 1-4 класів через те, що діти цього віку навряд чи без постійного контролю носитимуть маски.

Натомість, за рекомендаціями ВООЗ, неносіння маски і недотримання загальних правил несуть ризики інфікування. "Діти можуть так само захворіти", – додав Колесник.

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Зазначимо, що учні всіх інших класів мають приходити, пересуватися та перебувати на перервах у масках, зняти їх можна лише на уроках.

Учням можуть міряти температуру в школі

У МОЗ немає інформації про те, що учням в школі треба вимірювати температуру, але цю процедуру можуть організувати самі заклади освіти.

За словами Колесника, обов’язкової настанови в рекомендаціях МОЗ немає, але додаткові вимоги можуть бути в школі. "І це абсолютно нормально міряти температуру на вході або перед початком навчання", – розповів він.

Коли учням можуть міряти температуру? Експерт ЦГЗ припустив, що є два варіанти:

при вході в заклад освіти; перед початком занять можуть міряти вчителі, коли опитуватимуть дітей про самопочуття.

Але Колесник наголосив, що температуру, насамперед, мають вимірювати батьки. І якщо температура більше 37,2 °C, то не пускати дитину до школи.