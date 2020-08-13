МОН і МОЗ видали рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах та університетах України. Зокрема, студенти, які і школярі, мають носити маски та користуватися антисептиками. А всі настанови відомств мають виконувати власники, керівники та суб’єкти господарської діяльності.

Також, відповідно до постанови, усім працівникам та студентам, які проживають у гуртожитку, вимірюватимуть температуру. Для цього варто призначити відповідальну особу, передає МОЗ.

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На вході до гуртожитку треба облаштувати місця для обробки рук.

Студенти та інші особи повинні бути у респіраторі або захисній масці під час перебування у приміщеннях гуртожитку (зокрема, поза кімнатами).

Хто має забезпечити студентів у гуртоитку масками та антисепиками? У МОН наголосили, що це власник та адміністрація гуртожитку має забезпечити наявність п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками гуртожитку, постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах.

При виявлені у осіб симптомів COVID-19 або підвищення температури, адміністрація гуртожитку має повідомити заклад охороди здоров’я, який надає медичну допомогу студентам, або медпункт, який обслуговує їх у гутожитку.

Окрім того, у гуртожитку дозволяється проводити збори, але з обмеженою кількістю осіб.

Чи ефективні ці вимоги?

Проте експерти у групі "Новини вищої освіти" пишуть, що ці вимоги в гуртожитках виконати практично неможливо. Адже засновник може нести відповідальність лише за власних співробітників. Все інше поза межами контролю.

"Хто буде це все контролювати? І якщо для кожного мешканця гуртожитку – це домівка (тимчасова або постійна), чому власник повинен забезпечувати засобами гігієни?", – зазначила Світлана Прилєпська.