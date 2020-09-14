Юристи запевняють, що діти не повинні примусово прибирати в школі. Тобто, якщо керівництво школи чи вчителі наполягають на тому, щоб діти прибирали, батькам можуть написати заяву про відмову.

Про це розповів юрист спільноти "Батьки SOS" Роман Корсун, передає видання VseOsvita.

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Адже з початком навчального року батьки постійно дискутують про те, чи повинні їхні діти прибирати в класах. Думки щодо цього постійно різняться: одна частина батьків та вчителів вважають, що прибирання учнями піде на користь, проте інша – виступає проти.

Так, одна з підписниць групи “Батьки SOS” повідомила про те, що в школі, де навчається її дитина, коридори та класи прибирають учні. Натомість ще одна мама сказала, що діти це мають робити, щоб навчитися прибирати за собою.

Чи повинні діти прибирати клас

У статті 43 Конституції України йдеться про те, що дитина прибирати в школі може лише за власної згоди та згоди батьків.

Ця стаття забороняє примусову працю: "Під час навчання діти можуть бути залучені до роботи, лише пов’язаної з навчальним процесом. Тобто прибирання у жодному закладі освіти не передбачається". Це зафіксовано у пункті 5 статті 53 Закону України "Про освіту".

Проте в позаурочний час дітей можна залучати до прибирань. Але тут є кілька нюансів. Окрім згоди самої дитини та батьків на таку роботу, школа має забезпечити певні умови. Зокрема:

прибирання має відбуватись у присутності вчителя, класного керівника чи медика.

діти мають бути у спеціальному одязі.

прибирання дозволяється робити тільки вологе.

після прибирання приміщення необхідно провітрити.

Чи можуть батьки відмовитися від того, аби їхня дитина прибирала в школі?

Так. Якщо вчителі примушують дітей прибирати класи, то батьки можуть написати заяву про відмову.

Роман Корсун також зазначає, що технічні працівники мають прибирати всю школу. Так, один прибиральник має бути на кожні 500 квадратних метрів площі, яку треба прибирається. В них є посадові інструкції, за що вони отримують зарплату. Цікаво й те, що технічні працівники кабінет директора не прибирають. Це робить сам директор, або доплачує за це прибиральникам.

Тому учні не зобов'язані прибирати класи. Тим паче, що згідно з новими правилами, усі приміщення необхідно обробляти дезінфекційними засобами. Однак, батькам повинні навчити дитину не смітити та шанувати чужу працю.