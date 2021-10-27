Експерти запевняють, що дітям варто “виплескувати” енергію на перерві, щоб вони могли потім висидіти 45 хвилин на уроці. Але директори шкіл кажуть, що діти часто між уроками шкодять шкільне майно.

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Чи мають батьки платити за пошкоджене майно

Юрист Роман Бондаренко наголошує, що в будь-якому випадку дитина не має нести відповідальності за пошкоджене майно.

Якщо дитиною завдається шкода майна, коли вона перебуває в школі, то заклад освіти несе за це відповідальність, а не малеча,

– каже він.

Водночас якщо дитина умисно школить майно, то школа може звернутися до батьків учня з проханням відшкодування збитків. В такому випадку адміністрація може подати цивільний позов до суду на батьків, щоб вони відшкодували матеріальні збитки.

Чи повинні батьки робити ремонт у школі, де вчиться їхня дитина? У "Путівнику школою" юристи запевняють, що батьки не зобов’язані це робити. Ремонт у школі має робити її засновник (територіальна громада в особі місцевого органу влади.

До слова, у Дніпрі школяр просто під час уроку накинувся з кулаками на вчительку музики за те, що вона забрала в нього смартфон. В результаті – у жінки множинні синці та гематоми. Деталі інциденту – читайте у статті.