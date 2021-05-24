Чи повинен абітурієнт проходити медогляд перед вступом і як це зробити: роз’яснення від НСЗУ

У Національній службі здоров’я України пояснили, яку медичну довідку треба подавати при вступі до вишів. Яких лікарів треба пройти та як отримати довідку – читайте у матеріалі.

Для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Лише цю довідку треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

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Як отримати таку довідку? За даними НСЗУ, цю довідку видає лікар первинної ланки, з яким у дитини укладена декларація.

Тож, спочатку необхідно записатись на прийом до свого лікаря. Сімейний лікар призначить необхідні обстеження, аналізи та консультації у вузьких спеціалістів та видасть електронні направлення на їх проходження.

Перед вступом до вишу абітурієнтам потрібно пройти огляд у:

хірурга;

невропатолога;

окуліста;

отоларинголога;

зробити флюорографію.

Також залежно від профілю та вимог навчального закладу можуть знадобитися консультативні висновки інших спеціалістів. Це визначає сімейний лікар.

лабораторні дослідження повинні бути проведені не раніше, ніж за місяць до дати видачі довідки. А флюорографія – не раніше, ніж за рік. Інакше результати будуть недійсними для внесення в довідку.

Додамо, що вузькі спеціалісти мають внести у медичну картку або довідку висновки про стан здоров’я абітурієнта самостійно та завірити записи особистими печатками і підписом.

Після цього треба знову повернутися до сімейного лікаря, щоб він заповнив довідку на підставі записів у медичній карті, зроблених щеплень та результатів всіх обстежень.

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Раніше МОН наголосило, що в 2021 року не передбачено подання для вступу медичної довідки. Однак, виші у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів, необхідних для вступу. І там часто є медична довідка.

Тому щодо необхідності подання довідки й особливих умов варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.



До слова, основна сесія ЗНО-2021 вже розпочалася. З 1 липня випускники будуть створювати електронні кабінети, а з 14 липня – подавати документи до вишів.