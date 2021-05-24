Для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Лише цю довідку треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

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Як отримати таку довідку? За даними НСЗУ, цю довідку видає лікар первинної ланки, з яким у дитини укладена декларація.

Тож, спочатку необхідно записатись на прийом до свого лікаря. Сімейний лікар призначить необхідні обстеження, аналізи та консультації у вузьких спеціалістів та видасть електронні направлення на їх проходження.

Перед вступом до вишу абітурієнтам потрібно пройти огляд у:

хірурга;

невропатолога;

окуліста;

отоларинголога;

зробити флюорографію.

Також залежно від профілю та вимог навчального закладу можуть знадобитися консультативні висновки інших спеціалістів. Це визначає сімейний лікар.

Важливо: лабораторні дослідження повинні бути проведені не раніше, ніж за місяць до дати видачі довідки. А флюорографія – не раніше, ніж за рік. Інакше результати будуть недійсними для внесення в довідку.

Додамо, що вузькі спеціалісти мають внести у медичну картку або довідку висновки про стан здоров’я абітурієнта самостійно та завірити записи особистими печатками і підписом.

Після цього треба знову повернутися до сімейного лікаря, щоб він заповнив довідку на підставі записів у медичній карті, зроблених щеплень та результатів всіх обстежень.

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Раніше МОН наголосило, що в 2021 року не передбачено подання для вступу медичної довідки. Однак, виші у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів, необхідних для вступу. І там часто є медична довідка.

Тому щодо необхідності подання довідки й особливих умов варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.



До слова, основна сесія ЗНО-2021 вже розпочалася. З 1 липня випускники будуть створювати електронні кабінети, а з 14 липня – подавати документи до вишів.