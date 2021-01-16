Сергій Шкарлет вважає, що молодші класи після завершення локдауну мають повернутися до звичного формату навчання. Щодо старшої школи, то там уроки повинні проводити за змішаною формою.

Шкарлет про повернення школярів за парти

Свою позицію щодо повернення учнів до навчання у школах міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив у телеграмі.

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За його словами, питання повернення до звичного формату навчання особливо актуальне для батьків учнів 1 – 4 класів. Адже вони перебувають у доволі складній ситуації – обрати роботу чи допомагати дітям із навчанням.

Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання,

– наголосив Шкарлет.

Міністр додав, що учні старших класів за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні можуть навчатися за змішаною формою.

Водночас Шкарлет зауважив, що ухвалення остаточного рішення не залежить лише від нього чи від міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак він повністю поділяє позицію та прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів та лікарів.

Що про повернення до звичного навчання каже Степанов

У МОЗ зазначили, що рівень інфікування коронавірусом серед дітей продовжує зростати.

За словами Степанова, у листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості, у грудні підвищився до 5,9%.

Міністр заявив, що розуміє вчителів та батьків, однак вважає, що до послаблень вдаватися ще рано.

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Довідка. З часу початку епідемії коронавірусу в Україні інфікувались 62 333 дитини. За останню добу недугу виявили у 245 дітей.