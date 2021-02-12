Повернутися до дистанційного навчання: рекомендації МОН для закладів освіти

Вже вкотре дистанційне навчання чергується з очним, а батьки, діти, керівництво навчальних закладів та педагоги змушені пристосовуватися до змін.

Міністерство освіти і науки України надало навчальним закладам рекомендації щодо вживання невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу.

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Відтак, МОН закликає школи повернутися до дистанційного навчання, щоправда, цього разу не через пандемію, а через несприятливі погодні умови та різке зниження температури повітря.

Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, а також провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніки безпеки тощо,

– йдеться у листі МОН.

Додамо, що згідно з санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, при надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях, керівники закладів освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.