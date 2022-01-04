Невакцинована вчител ька подала до суду

Ще 11 листопада позивачка подала до суду позов, в якому просила визнати незаконним та скасувати наказ Гішинської гімназії про її відсторонення від роботи.

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Жінка також просила:

поновити її на роботі, на посаді вчителя іноземної мови;

стягнути з відповідача (управління освіти виконкому Ковельської міськради) зарплату за час вимушеного прогулу;

виплатити 20 тисяч гривень моральної шкоди.

Свої позовні вимоги жінка обґрунтувала тим, що вона працює на посаді вчителя іноземної мови у Гішинській гімназії. Також вона сама виховує дитину з особливими потребами.

Коли вчительку відсторонили від роботи

За її словами, у листопаді в неї на роботі незаконно вимагали медичну інформацію щодо вакцинації від COVID-19 та обмежили її права як працівника щодо повноцінної роботи.

Наприкінці жовтня їй було вручено повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення проти COVID-19 без підпису директора та дати його видання. Вона відмовилась підписувати таке повідомлення.

Після цього директор Гішинської гімназії вручив її наказ про відсторонення від роботи, який був обґрунтований відсутністю у неї відповідного щеплення. Проте, на думку жінки, роботодавець не наділений правом примушувати її вакцинуватися.

Керівництво освітнього закладу просило відмовити у задоволенні позову, посилаючись на постанови уряду та накази МОЗ.

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Суд задовольнив позов вчительки

Суд повністю задовольнив позовні вимоги про визнання незаконним та скасування наказу Гішинської гімназії.

Він визнав незаконним та скасував наказ виконувачки обов'язків директора Гішинської гімназії та постановив відновити попереднє становище позивача. Тобто вчительку англійської мови поновили на посаді.

Також суд задовольнив позовні вимоги про виплату зарплати вчительці за час вимушеного прогулу – 23 тисячі 348 гривень. Лише у задоволенні позовної вимоги про стягнення моральної шкоди суд відмовив.

Де ще вчителі вигравали в судах

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

Де вчителі вигравали в судах:

Справа директорки на Закарпатті. У місті Виноградів суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 імені Жігмонда Перені. Суддя повернув керівницю на роботу та зобов’язав компенсувати їй кошти (понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч моральної шкоди).

Справа педагогів на Вінниччині та Донеччині. 7 грудня в містах Мирноград (Донецької області) та Липовець (Вінницької області) суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати зарплату за час вимушеної відсутності педагога на роботі.

Справа вчительки на Сумщині. 6 грудня суд Сумської області також постановив відновити вчительку на роботі, як писав 24 канал. Проте суддя задовольнила позов лише частково – не компенсувала зарплату.

Справа викладачки у Чернігові. Викладачка хореографії, яку відсторонили від роботи, подала до суду та виграла справу. Також школа має виплатити їй середню зарплату за час відсторонення.

На Львівщині суд скасував наказ про відсторонення вчительки математики Ірини Бродик. З 10 січня педагогиня має повернутися на роботу, попри те, що досі нещеплена. Окрім того, школа має виплатити їй зарплату у розмірі 11,2 тисячі гривень.