Повернеться до школи: суд на Львівщині скасував наказ про відсторонення невакцинованої вчительки

На Львівщині невакциновану вчительку математики Ірину Бродик зі школи у селі Сопошин відсторонили від роботи. Проте вона подала до суду, і суддя скасував наказ про її відсторонення з роботи.

Вчителька математики та голова місцевої профспілки освітян Ірина Бродик відмовилась вакцинуватись від коронавірусу, тож її відсторонили від роботи ще в листопаді.

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Чому вчителька подала до суду

Жінка вирішила, що директорка школи вчинила незаконно, мовляв, наказ про відсторонення "грубо порушує її конституційні, природні та професійні права".

Директорка Сопошинської школи Любов Пак у суді заявила, що відсторонення Ірини Бродик було вимушеним кроком, і якби вона цього не зробила, її притягнули б до відповідальності. Директорка попросила суд відмовити вчительці у позові.

Суд скасував наказ про відсторонення

Проте Ірина Бродик таки оскаржила своє відсторонення в суді.

Відповідач (директорка) виніс наказ про відсторонення на підставі лише повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує факту відмови позивачки від обов'язкового профілактичного щеплення,

– вказано у рішенні суду.

Вчителька повернеться на роботу і отримає компенсацію

Тобто позицію вчительки суд підтримав, і з 10 січня педагогиня має повернутися на роботу, попри те, що досі нещеплена. Окрім того, Сопошинська школа має виплатити Ірині Бродик середній заробіток у розмірі 11,2 тисячі гривень за місяць відсторонення.

Додамо, що вчителька зізнається, що ще досі не вакцинувалася від коронавірусу і не планує цього робити. Освітянка "не бачить сенсу вакцинуватись, оскільки 20 років не хворіла навіть на грип".

Я хвилююсь про свої права – чому мене мають змушувати, якщо я не несу соціуму загрози? Я так само можу заразити когось, як і вакциновані,

– заявляє Ірина Бродик.

До слова, вчителів, які не вакцинуються, відстороняють від роботи, і їм не нараховується стаж та зарплата за цей період. Станом на 3 грудня відстороненими залишалися понад 2 тисячі вчителів.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.