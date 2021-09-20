Повернення до школи: скільки українських учнів хочуть навчатися дистанційно та очно

Учнів напередодні навчання запитали, яку б форму вони обрали, якби мали вільний вибір. Очне навчання вибрали понад 65% українських школярів, дистанційне – 11%, ще частина надала б перевагу змішаному навчанню.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, ще 1% українських школярів хотіли б взагалі припинити навчання.

До теми Чого найбільше бояться учні при поверненні до школи: цікаві дані

Зазначимо, що думки учнів розділилися. Так, більшість школярів (51%) оцінюють дистанційне навчання негативно, водночас велика частина – 40% – ставляться до нього позитивно.

Окрім того, переважна більшість респондентів (57%) вказала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижче, ніж на уроках в класах.



Як учні оцінюють дистанційне навчання / Інфографіка КМІС

Яку техніку мали українські школярі під час онлайн-навчання:

робочий стіл – 86% дітей,

ноутбук – 61% дітей,

постійний доступ до інтернету – 81% дітей,

власна кімната – 61% дітей,

настільний комп'ютер – 42 % дітей,

планшет – 46 % дітей,

принтер – 18 % дітей, а сканер – ще 6%.

Опитування також показало, що для польських учнів дистанційне навчання було більш доступним, ніж для учнів українських шкіл.

До слова, незабаром деякі школи можуть перейти на дистанційку. Адже у жовтій зоні зможуть працювати очно лише ті заклади, де 80% працівників матимуть COVID-сертифікати (вакцинацію, негативний результат тесту чи довідку про перенесення хвороби).