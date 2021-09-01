Повернення до школи або день здачі дітей: найсмішніші меми про 1 вересня

В Україні настала осінь, тож 1 вересня учні пішли до школи, університету та інших навчальних закладів. Соцмережі рясніють "радісними" постами українців, що приурочені до Дня знань.

24 канал зібрав для вас добірку мемів, жартів та спогадів про перше вересня.

До речі Діти – в очікуванні, батьки – схвильовані: як у київських школах святкують День знань

"А потім помремо"

Вже класикою стало відео першокласниці у Трускавці, яка стала зіркою соцмереж у 2020 році. Дівчинка полюбилась українцям через свої "філософські" та цікаві роздуми про майбутнє.



Що чекає в майбутньому / Фото спільноти "Мы не праздновали"

Нарешті в школу

Напевно, більше ніж школярі, початку начального року радіють лише батьки. Цього року 1 вересня особливе, адже перед тим школярі довгий час навчались дистанційно.



Фото з фейсбуку Арсенія Фінберга



Повернення до школи / Фото з твіттеру valeska



Батьківський чат з 1 вересня / Фото "Кашалот"



Повернення в реальність / Фото "Безсоромники"

Без свята першого дзвоника нікуди. Традиційно дітей приходять вітати не лише вчителі й батьки, а й чиновники. У мережі жартують, що депутат на шкільній лінійці, мов ялинка на Новий рік, – святе.



Депутат на лінійці / Фото "Баба і кіт"



Чиновник на святі 1 вересня / Фото "Мемаграм"



Настрій школярів 1 вересня / Фото Memesmix



Настрій: школа / Фото Сергія Мельничука



Радісні школярі / Фото Максима Паленка

Українці – по русифікованих містах

Коли настає осінь, хочеться на повторі слухати пісню "Вона" гурту "Плач Єремії. Бігуни в русифіковані міста стоять напоготові. Щоправда, цього року в мережі нагадують про лагідну українізацію.



По русифікованих містах / Фото з фейсбуку



Хороша альтернатива / Фото "Інжир"



Фото "Мемаграм"