24 канал зібрав для вас добірку мемів, жартів та спогадів про перше вересня.
До речі Діти – в очікуванні, батьки – схвильовані: як у київських школах святкують День знань
"А потім помремо"
Вже класикою стало відео першокласниці у Трускавці, яка стала зіркою соцмереж у 2020 році. Дівчинка полюбилась українцям через свої "філософські" та цікаві роздуми про майбутнє.
Що чекає в майбутньому / Фото спільноти "Мы не праздновали"
Нарешті в школу
Напевно, більше ніж школярі, початку начального року радіють лише батьки. Цього року 1 вересня особливе, адже перед тим школярі довгий час навчались дистанційно.
Фото з фейсбуку Арсенія Фінберга
Повернення до школи / Фото з твіттеру valeska
Батьківський чат з 1 вересня / Фото "Кашалот"
Повернення в реальність / Фото "Безсоромники"
Без свята першого дзвоника нікуди. Традиційно дітей приходять вітати не лише вчителі й батьки, а й чиновники. У мережі жартують, що депутат на шкільній лінійці, мов ялинка на Новий рік, – святе.
Депутат на лінійці / Фото "Баба і кіт"
Чиновник на святі 1 вересня / Фото "Мемаграм"
Настрій школярів 1 вересня / Фото Memesmix
Настрій: школа / Фото Сергія Мельничука
Радісні школярі / Фото Максима Паленка
Українці – по русифікованих містах
Коли настає осінь, хочеться на повторі слухати пісню "Вона" гурту "Плач Єремії. Бігуни в русифіковані міста стоять напоготові. Щоправда, цього року в мережі нагадують про лагідну українізацію.
По русифікованих містах / Фото з фейсбуку
Хороша альтернатива / Фото "Інжир"
Фото "Мемаграм"