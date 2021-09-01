24 канал зібрав для вас добірку мемів, жартів та спогадів про перше вересня.

До речі Діти – в очікуванні, батьки – схвильовані: як у київських школах святкують День знань

"А потім помремо"

Вже класикою стало відео першокласниці у Трускавці, яка стала зіркою соцмереж у 2020 році. Дівчинка полюбилась українцям через свої "філософські" та цікаві роздуми про майбутнє.



Що чекає в майбутньому / Фото спільноти "Мы не праздновали"

Нарешті в школу

Напевно, більше ніж школярі, початку начального року радіють лише батьки. Цього року 1 вересня особливе, адже перед тим школярі довгий час навчались дистанційно.



Фото з фейсбуку Арсенія Фінберга



Повернення до школи / Фото з твіттеру valeska



Батьківський чат з 1 вересня / Фото "Кашалот"



Повернення в реальність / Фото "Безсоромники"

Без свята першого дзвоника нікуди. Традиційно дітей приходять вітати не лише вчителі й батьки, а й чиновники. У мережі жартують, що депутат на шкільній лінійці, мов ялинка на Новий рік, – святе.



Депутат на лінійці / Фото "Баба і кіт"



Чиновник на святі 1 вересня / Фото "Мемаграм"



Настрій школярів 1 вересня / Фото Memesmix



Настрій: школа / Фото Сергія Мельничука



Радісні школярі / Фото Максима Паленка

Українці – по русифікованих містах

Коли настає осінь, хочеться на повторі слухати пісню "Вона" гурту "Плач Єремії. Бігуни в русифіковані міста стоять напоготові. Щоправда, цього року в мережі нагадують про лагідну українізацію.



По русифікованих містах / Фото з фейсбуку



Хороша альтернатива / Фото "Інжир"



Фото "Мемаграм"