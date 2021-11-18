Повернення до очного навчання, вакцинація вчителів та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 15 до 19 листопада – в українській освіті. Зокрема, читайте про повернення шкіл до очного навчання, вакцинацію вчителів, рішення уряду та скандали.

Повернення до очного навчання

У МОН наголошують, що у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі. Тому Міносвіти надіслало офіційні листи до місцевих органів влади.

До теми МОН просить відновити очне навчання у школах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також закликав місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. За його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу, тож діти можуть повернутися за парти.

За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у школах вже має бути 100% щеплених працівників.

За оперативною інформацією МОН, уже з понеділка, 22 листопада, планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ – комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення відновити очне навчання у столичних школах. Тож, учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з понеділка, 22 листопада.

– комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення відновити очне навчання у столичних школах. Тож, учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з понеділка, 22 листопада. Чернівці – школи ще з 15 листопада повернули всіх учнів на очне навчання. В місцевій ОДА запевнили, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.

– школи ще з 15 листопада повернули всіх учнів на очне навчання. В місцевій ОДА запевнили, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу. Черкаси – всі школярі в Черкасах повернуться за парти. Нині з 35 шкіл Черкас очно працюють 16, решта приєднається до них до кінця робочого тижня, 19 листопада.

– всі школярі в Черкасах повернуться за парти. Нині з 35 шкіл Черкас очно працюють 16, решта приєднається до них до кінця робочого тижня, 19 листопада. Миколаїв – з 17 листопада учні майже всіх 43 шкіл повернулися до очного навчання. Це сталося завдяки тому, що в закладах освіти вакциновано 100% працівників. Ще 16 класів шкіл та 23 групи у садочках перебувають на самоізоляції.

– з 17 листопада учні майже всіх 43 шкіл повернулися до очного навчання. Це сталося завдяки тому, що в закладах освіти вакциновано 100% працівників. Ще 16 класів шкіл та 23 групи у садочках перебувають на самоізоляції. Рівне – з 15 листопада для учнів більшості шкіл з 15 листопада відновили очне навчання. До кінця тижня, 19 листопада, до них приєднаються решта навчальних закладів.

– з 15 листопада для учнів більшості шкіл з 15 листопада відновили очне навчання. До кінця тижня, 19 листопада, до них приєднаються решта навчальних закладів. Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Остаточне рішення буде 19 листопада.

– початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Остаточне рішення буде 19 листопада. Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

– в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників. Житомир – очно працює 25 шкіл міста, лише 8 шкіл продовжує навчання дистанційно через недостатню кількість вакцинованих вчителів. Перелік – дивіться за посиланням.

– очно працює 25 шкіл міста, лише 8 шкіл продовжує навчання дистанційно через недостатню кількість вакцинованих вчителів. Перелік – дивіться за посиланням. Харків – ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи.

– ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи. Одеса – школи, в яких буде достатня кількість вакцинованих працівників, з 22 листопада повернуть дітей на очне навчання. Остаточне рішення з переліком шкіл буде 19 листопада.

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так є у Чернігові, Дніпро, Хмельницький, Запоріжжя, Волинь, Херсон, Закарпаття та інші.

Додамо, що станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл. Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 66 шкіл.

Відсторонення та вакцинація вчителів

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Станом на 10 листопада в Україні відсторонили майже 10 тисяч працівників освіти. Лише на Харківщині відсторонили понад 1200 освітян, з них понад майже тисяча – працівники вишів.

За даними МОН, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 96,1% працівників шкіл. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 544 тисяч працівників шкіл (84%).

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Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

Луганська область – 92,4%;

Харківська область – 92,2%;

Черкаська область – 91,6%

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області :

Рівненська область – 7,2%,

Тернопільська область – 7%,

Закарпатська область – 7%.

Чому вчителі відмовляються робити вакцинацію проти COVID-19? Більшість вчителів не хоче робити щеплення, бо вважає це порушенням прав та примусом. Ще частина не хоче вакцинуватися через релігію.



Вчителів, які відмовляються вакцинуватися, відстороняють з роботи / Фото warrington

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

Зверніть увагу Якщо у школі вакциновано 100% працівників, дітей треба повертати за парти, – Шкарлет

Скандали у сфері освіти

У Полтаві троє хлопців у школі побили першокласницю

У Полтаві троє 10-річних школярів напали на першокласницю просто в шкільному коридорі. Хлопці побили 6-річну дівчинку, а один із них – ще й заліз їй під білизну.

Всі три справи розглядали в суді окремо. Маму одного з нападників суддя визнала винною. Вона має сплатити 850 гривень штрафу.

Замотали руки, ноги та заклеїли рот: вихователі знущалися з дівчинки

У дитячому садку Диканської громади на Полтавщині спалахнув скандал. З'ясувалося, що вихователі знущалися з 4-річної дівчинки. Під час тихої години їй скотчем замотали руки та ноги, а також заклеїли рот, щоб вона не плакала. Тепер цю справу розслідує поліція. Натомість у садочку все заперечують, кажуть, що маленькі діти здатні фантазувати.

У Полтаві учень посеред уроку розпилив газовий балончик

У полтавському ліцеї № 32 учень під час уроку хімії розпилив газовий балончик. Кілька дітей госпіталізували до лікарні. Поліція вже встановила особу хлопця, який це зробив. Більше деталей – читайте у статті.

До теми Якою має бути безпечна школа: пояснення освітнього омбудсмена

Учні кількох шкіл Луцька під час онлайн-навчання побачили порно

У Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання з'явилося відео для дорослих. Порно з'явилася одразу на кількох уроках у 5 класах.

Після цього на онлайн-урок до шокованих учнів почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися. Кіберполіція почала розслідування, щоб з‘ясувати, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ.

У шкільній їдальні Харкова учениця знайшла гусеницю у страві

У харківській школі №28 у їдальні одна зі школярок помітила у страві гусеницю. Дівчинці навіть не повернули гроші за харчування. А тепер працівники їдальні та адміністрація школи почали тиснути на школярку, щоб та мовчала.



Гусениця у капусті / Фото з телеграму "Х***вий Харків"

У Хмельницькому вчителька фізкультури цькувала учнів

У Хмельницькому засудили вчительку фізкультури школи №7 за систематичний булінг двох учениць. Вона лаялась на дівчат нецензурними словами, виганяла їх з уроків, занижувала оцінки та відмовляла у медичній допомозі. Деталі – у статті.

Українців шокували сексистські цитати у "Діловій кар'єрі" для студентів

У соцмережах спалахнув скандал через посібник "Ділова кар'єра" Івана Дахна для студентів вишів. Автор пише, що жінкам важко виконувати трудові обов'язки, вони непередбачувані, погано розуміються в часі та хочуть службового роману.

У книзі Іван Дахно також посилається Гітлера. Шокуючі цитати із сексистського посібника, який є у списку рекомендованої літератури для вишів, – читайте тут.

2-річний хлопчик втік з садочку на іграшковій машинці

У російському місті Махачкалі дворічний хлопчик втік із дитячого садка на іграшковій машині. Вихователі навіть не помітили "втечу" дитини, його знайшли батьки завдяки небайдужим. Відео “втечі” – дивіться за посиланням.

Медуніверситет відсудив у випускниці 225 тисяч гривень за навчання

Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського через суд домігся від випускниці відшкодування за навчання у розмірі 225 тисяч гривень. Все через те, що студентка після закінчення університету не відпрацювала три роки за направленням.

Ректор КПІ дивно відреагував на приховану камеру в жіночій душовій

Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський доволі дивно відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій. "Креативні у нас студенти", – він прокоментував ситуацію лише однією фразою і відразу перейшов до іншої теми.

Що відомо про інцидент з прихованою камерою Приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка. Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.



На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя



У результаті розпочали досудове розслідування з Приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка. Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя студента, який встановлював камеру . Комендантка гуртожитку наголосила, що його відразу розшукали та виселили.У результаті розпочали досудове розслідування з а статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

Батьки учнів у Дніпрі скаржаться на жахливі умови в гімназії

Батьки учнів гімназії №138 у Дніпрі скаржаться на неналежні умови навчання. За їх словами, у приміщенні школи протікає дах, а на стінах – пліснява та тріщини. Адміністрація закладу освіти ігнорує проблеми. Деталі – читайте у статті.

Рішення уряду та МОН

Уряд відновив процедуру позбавлення наукових ступенів

Кабінет Міністрів затвердив Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Основні новації цього документу є відновлення процедури позбавлення наукових ступенів та визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних університетах. Деталі – читайте за посиланням.

Кабмін перерозподілив майже 300 мільйонів гривень на освіту

Уряд перерозподілив майже 300 мільйонів гривень з Держбюджету у сфері освіти. Найбільше вдалося зекономити на студентських стипендіях, а виплатять, зокрема, майже 500 тисяч гривень на щорічну премію вчителям. Всі деталі – читайте у статті.

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Третій етап сертифікації вчителів продовжили

Державна служба якості освіти України продовжила проведення третього етапу пілотної сертифікації педагогічних працівників до 26 листопада. Цей етап передбачає вивчення професійного досвіду роботи вчителів.

Зазначимо, що до третього етапу сертифікації допустили лише 1 171 вчителя, що успішно пройшли другий етап – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Деталі – читайте за посиланням.