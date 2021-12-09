Поцілив в обличчя учневі: підліток заради розваги влаштував стрілянину в гімназії Мелітополя

У Мелітополі учень гімназії вистрілив з пневматичного пістолета з вікна навчального закладу. Проте випадково він поцілив у обличчя своєму однокласнику, який перебував на вулиці біля будівлі.

Дитині надали медичну допомогу, а слідчі за фактом інциденту почали досудове розслідування.

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Деталі інциденту

Про подію правоохоронцям розповіла місцева мешканка, чий син постраждав від стрілянини. Обох підлітків, а також свідків, опитали інспектори ювенальної поліції та слідчі.

Правоохоронці встановили, що 3 грудня близько 11:40 з вікна другого поверху однієї із міських гімназій у місті Мелітополь 14-річний хлопець декілька разів вистрелив із пневматичного пістолета,

– повідомили у поліції.

Одна куля потрапила в праву частину нижньої губи однокласника. Після того як хлопцеві надали медичну допомогу в гімназії, надалі батьки підлітка в лікарню не зверталися.

Як підліток пояснив свій вчинок

Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, назвав свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв заради "приколу". З неповнолітнім "стрільцем" провели профілактичну бесіду.

Пневматичний пістолет, який не належить ні йому, ні його рідним, поліцейські вилучили. Поки досудове розслідування триває. Відповідальність за даною статтею настає з 14 років, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

До слова, днями слідчі СБУ з'ясували, що двоє студентів коледжу в Черкаській області готувалися до масового розстрілу одногрупників. Ймовірно, одного з хлопців цькували одногрупники, і він вирішив помститися.

Слідчі відкрили кримінальну справу щодо терористичного акту. Встановлюють обставини та шукають причетних осіб. Додамо, що через цей інцидент троє освітян коледжу отримали догани, а одного звільнено.

Текст публікації поліції:

Слідчим Мелітопольського районного управління поліції розпочато досудове розслідування за фактом стрілянини в одному із місцевих навчальних закладів.

4 грудня до Мелітопольського районного управління поліції звернулась місцева мешканка 1983 року народження, яка повідомила, що в гімназії однокласник стріляв з пістолета та влучив в її неповнолітнього сина.

Інспектори ювенальної поліції та слідчі Мелітопольського районного управління поліції за даним фактом провели перевірку, опитали обох підлітків в присутності їх батьків та педагогів. Також було встановлено та опитано свідків даної події.

Поліцейські встановили, що 3 грудня близько 11:40 з вікна другого поверху однієї із міських гімназій у місті Мелітополь хлопець 2007 року народження здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета. Одна із куль потрапила у нижню праву частину губи неповнолітнього хлопця, який навчається у цій гімназії та у той момент перебував на вулиці біля будівлі навчального закладу.

Постраждалому в гімназії була надана медична допомога, в подальшому батьки підлітка за медичною допомогою до лікувальних закладів не звертались.

Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, пояснив слідчому свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв заради "приколу!. Пневматичний пістолет, який не належить ні йому, ні його рідним, поліцейські вилучи. З підлітком ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду.

Наразі за даним фактом матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Відповідальність за даною статтею кримінального кодексу України наступає з 14 років. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.