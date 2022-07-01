Потрібно тільки мати інтернет: як триватиме вступна кампанія в умовах війни

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вступна кампанія цьогоріч відбуватиметься у незвичних умовах. Попри це, кожен абітурієнт отримає можливість вступити до вищого навчального закладу.

Основні пріоритети – безпека та гарантія доступу до освіти усім українським дітям. Про це 24 каналу розповіла голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина.

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Спрощений порядок вступу

Зважаючи на те, що в Україні п'ятий місяць триває війна, фахівці розробили різні інструменти для вступу у ВНЗ. Так, абітурієнти, які мешкають на підконтрольній Україні території, зможуть скласти мультипредметний тест. Для дітей, які перебувають у районах, де тривають бойові дії, створили спеціальний алгоритм, що дозволить вступити до вишів дистанційно. Це відбуватиметься за допомогою усної співбесіди або творчого конкурсу.

"Кожен абітурієнт, який перебуває на тимчасово окупованій території та фізично не може виїхати, буде мати можливість вступити у будь-який заклад освіти. Для цього потрібно мати лише інтернет", – пояснює Гришина.

Крім того, є території, які не є окупованими, але там ведуться бойові дії. На приклад, місто Миколаїв. Ситуація не дозволяє відкрити центри й провести мультипредметний тест. Саме тому фахівці склали перелік територій, де абітурієнти зможуть вступати за спрощеним порядком.

Це допоможе вберегти інтелектуальний потенціал та надасть усім нашим дітям можливість отримати доступ до освіти в Україні,

– зауважила Гришина.

Вона додала, що раніше абітурієнти складали 4 зовнішніх незалежних оцінювання в окремі дні, але у нових реаліях – це неможливо. Натомість мультипредметний тест є одноразовим, він охоплюватиме питання декількох предметів. В цьому і полягає спрощення системи тестування.

Національний мультипредметний тест включатиме завдання з української мови, математики та історії України. Кожен предмет міститиме 20 питань.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти наголосила, що такий тест є обов'язковим для вступу на державне замовлення або на кон'юктурні спеціальності на контракт. Є величезна кількість спеціальностей, на які можна вступати (на контрактній основі) лише на підставі заяви та мотиваційного листа.

"Усі діти зможуть отримати доступ до профтех освіти, до фахової освіти та вищої освіти в Україні", – резюмувала Гришина.

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