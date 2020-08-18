Заступник міністра охорони здоров'я і Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що учні повинні пройти медичний догляд перед школою, проте це не обов'язково робити саме перед початком навчального року.

Чи мають першокласники проходити медичний огляд перед школою

Ляшко розповів під час Серпневої конференції-2020: "Освіта в умовах пандемії", що першокласники мають пройти медичний огляд, бо це базова перевірка стану здоров’я перед початком навчального року, передає 24 канал

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В той же час Ляшко наголосив, що якщо регіон знаходиться у "помаранчевій" або "червоній" зонах, і є ризик, що неможливо організувати належний медичний огляд на цей період, то можна посунути терміни перевірки здоров’я. Тобто вони можуть пройти медичний огляд через місяць-півтора, коли ситуація в регіоні стабілізується. Це повинні вирішити батьки дитини зі своїм сімейним лікарем.

Чи мають школярі 2-11 класів проходити медичний огляд перед школою

За словами Ляшка, у МОЗ вже неодноразово наголошували, що жодним нормативно-правовим актом не визначено, що медичні огляди мають проводитися саме в травні чи серпні-вересні. Його просто потрібно провести раз на рік.

Тож, Ляшко порекомендував батькам школярів та вчителям організувати проходження медичних оглядів ближче до дня народження дитини. "Це дозволить зменшити кількість черг та запобігатиме скупченню людей у лікарнях", – додав він. Тобто проходити медогляд можна не перед навчальним роком, а будь-коли раз на рік, і бажано ближче до іменин дитини.

Додамо, що карту щеплень до школи не обов'язково нести, якщо дитину вакцинували відповідно до календаря. За словами міністра охорони здоров'я, навіть під час пандемії коронавірусу вакцинувати дітей необхідно.