Читайте поради від таких експертів: викладачки Київської школи економіки Анастасії Леухіної, президента корпорації "Гранд" Володимира Співаковського та директорки Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні Ірини Шаста.

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Які предмети має знати дитина по закінченню школи

Сучасну програму української школи підлітку неможливо якісно пропустити через себе, тому в найкращому випадку діти вчаться зазубрювати і забувати матеріал, а в найгіршому – не вчаться нічому.

Коли я навчалася у американській школі, ми вивчали приблизно 6 предметів за семестр. Мабуть, до 10 за рік. Це дозволяло щоденно та регулярно досліджувати предмет, працювати в командах. Зараз в українській програмі мого сина 17 предметів. Це занадто,

– каже Анастасія Леухіна.

За її словами, всі діти різні, і вони мають різні суперсили – фізичні та емоційні потужності. Вона радить зробити обов’язковими мови та математику, бо ці предмети завжди є впродовж життя. А все решта давала б дітям на вибір.

Які навички та компетентності повинен мати учень? Експертка Анастасія Леухіна радить у період з 7 до 16 років навчити дитину взаємодіємо з собою, власним тілом, з сім’єю, різними групами людей різного віку, з природою та державою, зі світом загалом.



Дівчинка робить домашнє завдання / Фото НУШ

А Володимир Співаковський запевняє, що зараз учням нудно вчитися, а роботодавці потім взагалі не дивляться, що діти вчили і які оцінки отримували.

Знання повинні поділитися в пропорції 50:50. Перша половина – це фундаментальні, класичні знання. Друга половина – нові сучасні знання по роботі з інформацією, по економіці, штучному інтелекту, криптовалюті тощо,

– каже експерт.

Як потрібно у школі заучувати інформація

Натомість Ірини Шастал переконує, що дитині потрібно розвивати пам’ять, і для цього варто вчити багато чого напам’ять. Але важливо розуміти, в якому віці які підходи використовуються.

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"Наприклад, як вивчають мову маленькі діти? Вони все запам’ятовують, але їх ніхто не примушує. Тому середовище, створене вчителем, також повинно мати якість, коли дитина вмотивована сама наповнювати свою пам’ять”, – додає вона.

Наприклад, у Вальдорфській школі щодня протягом 5 днів зранку звучить вірш, який всі діти повторюють хором. Наступного тижня – вже новий вірш. Так, через певний час весь клас знає всі вірші. І це виходить невимушено, без насилля.