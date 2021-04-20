Чи потрібно школярам вивчати фінансову грамотність: думки батьків та дітей

Міністерство освіти і науки України затвердило освітню програму для учнів 5 – 9 класів. У типових навчальних планах, які є частиною програми, з'явився новий предмет "Підприємництво і фінансова грамотність".

Думки батьків та дітей трохи розділились. Школярі здебільшого хочуть вивчати новий предмет, однак батьки не повністю впевнені у достатній кваліфікації педагогів.

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Думки школярів

Школярці Софії Тараненко подобається така ініціатива. На її думку, кожен повинен знати, як раціонально витрачати гроші та сплачувати податки, адже це допоможе розвинути рівень загальної усвідомленості.

На жаль, є речі про фінанси, про які діти не знають, доки не натраплять на них у реальному житті. Було б чудово заздалегідь підготуватися й здобути знання про реальний світ,

– розповідає дівчинка.

Інша школярка Софія Даценко переконана, що це також корисна новація для шкільної програми. У зв'язку з глобалізацією з'являються, зокрема, нові фінансові завдання та послуги.

Здобуття знань із фінансової грамотності допоможе сформувати правильне ставлення до особистих грошей і допоможе приймати вигідні рішення у майбутньому,

– наполягає Софія.

Учениця Тетяна Георгієва впевнена, що зростання матеріальних статків залежить від того, наскільки доцільно люди вміють витрачати ресурси та розпоряджатися коштами.

Вона розповідає, що їй було б цікаво вивчати фінансову грамотність, адже це згодом допоможе стати їй успішною. Окрім цього, підвищення знань населення про гроші покращить розвиток економіки та забезпечить добробут громадян.

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Думки батьків

Матір дев'ятикласниці Інна Молчанова зауважила, що фінансова грамотність необхідна усім школярам. На її думку, у розвинених країнах діти вміють поводитись із грошима й розуміють, що це є основою успішного майбутнього.

Однак не зі всім у новій освітній програмі Інна погоджується.

Підприємництво – це вже вужчий профіль. Вважаю, що це не потрібно, адже виховаємо низку підприємців. Зараз на ринку праці більший попит мають прості робітники з аграрної галузі та виробництва,

– додає матір дев'ятикласниці.

Мати двох п'ятикласників Анна Романенко підкреслює, що у підході до викладання цієї дисципліни варто забезпечити відповідальних фахівців з галузі, а не впроваджувати предмет "для галочки".

Важко коментувати, оскільки я ще не бачила, який фактичний матеріал міститимуть ці предмети. Проте загалом я прихильниця предметів у школах, які підготують наших дітей до реалій життя та навчатимуть їх бути соціально відповідальними,

– розповідає Анна.