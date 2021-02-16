Чи потрібно батькам нести довідку в садочок, якщо дитина кілька днів не відвідувала заклад

Якщо дитина не відвідувала дитсадок через сімейні обставини чи причини, не пов’язані з хворобою, то вона може повертатися до закладу дошкільної освіти без медичної довідки, яка підтверджує стан здоров’я.

Експерти розповіли, що якщо дитина пропустила кілька днів навчання в садочку, бо поїхало у село до бабусі, то батьки не зобов’язані потім приносити довідку про здоров’я дитини.

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За словами фахівчині Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Крістіни Мачулян, у деяких дитсадках вимагають довідку, навіть якщо дитини не було два дні, в інших – якщо вона не відвідувала заклад освіти п’ять днів.

Коли треба нести довідку в садочок

Вона наголосила, що у своїй роботі садочки керуються Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОН від 2016 року.

Згідно з ним, після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до садочку дозволяється за наявності медичної довідки, в якому дитина перебувала під наглядом. Тобто, якщо дитина не відвідувала дитсадок через хворобу, батьки мають принести медичну довідку,

– заявила експертка.

В яких випадках довідка не потрібна

У Санітарному регламенті йдеться, що діти після тимчасової відсутності у садочку з причин, не пов’язаних зі здоров’ям, приймаються без медичних довідок за умови відсутності ознак захворювання.

Як зрозуміти, що дитина здорова, коли вона прийшла в садок? За словами експертки, ранкове приймання дитини до садочку щодня повинен проводити вихователь групи.

Здійснюється обов’язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини та візуально визначається стан здоров’я (шкірні покрови, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія,

– наголосила Крістіна Мачулян.

Так, діти з ознаками інфекційного захворювання до садочку не приймаються. Тому вихователі зобов’язані вести спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення ознак інфекційної хвороби − повідомляти медиків дитсадка.

Чому ж деякі садочки вимагають довідку, якщо дитина не ходила в садочок? Вимога про те, що приймання дітей в садочок після тривалої відсутності можливе лише при наявності довідки від дільничного лікаря передбачалася Інструкцією про проведення протиепідемічних заходів щодо гострих кишкових інфекцій, затвердженою наказом МОЗ СРСР від 1989 року.

Однак, наказом МОЗ від 2016 року такі накази не застосовуються в Україні.